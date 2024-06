Las dudas de Ricky…que no tiene el Barça

La temporada finalizó de manera abrupta en el Palau con el Madrid cerrando la serie de semifinales (0-3) y uno de los jugadores que realmente se mostraba afectado por el final decepcionante de la campaña era Ricky Rubio.

Y es que el jugador del Masnou ya era consciente que podían acabar descarrilando en la Liga Endesa como sucedió en la Euroliga, aunque no contaba que el Barça no iba ni tan solo poder alargar la serie al cuarto encuentro.

Sobre su futuro, comentaba a SPORT, que no tenía claro lo que le espera por delante. “No tengo ni idea y no quiero decirlo en caliente”, fueron sus enigmáticas palabras solo minutos después de caer ante los blancos en el Palau. Y es que el propio jugador reconoció que la temporada no había sido fácil después de llegar a mitad de la campaña y tratar de ajustarse al juego del equipo.

Un ajuste complicado

Una situación que acabó creando cierta tensión entre los jugadores exteriores, con el lituano Rokas Jokubaitis como principal damnificado perdiendo minutos de juego y para acabar teniendo un papel residual en la parte final de la temporada.

Ricky llegó al Barça con expectativas de poder impactar en el equipo y también lo esperaba la dirección técnica y todos los aficionados. Aunque la realidad es que al ex NBA le costó muchísimo meterse en dinámica, con muchas dudas.

Nunca demostró en estos meses la soltura habitual en su juego, con ciertas dudas ofensivas, aunque fue mejorando poco a poco, especialmente en defensa. Ofensivamente, se esperaba un poco más, pero la realidad es que sus números no lograron la regularidad ni la calidad que se esperaba.

Estadística mejorable

En la Liga Endesa, Ricky ha promediado en los 15 encuentros que ha disputado 6 puntos, 3,1 rebotes y 4 asistencias, con una valoración media de 10 en 18 minutos de juego. En la Euroliga, su aportación ha sido menor. Disputó 13 encuentros con una media de 4,7 puntos, 3,2 rebotes y 4,3 asistencias en 17 minutos y 8 de valoración.

Y el propio jugador es consciente que no ha alcanzado los números que se esperaban de él. Por eso sus palabras tras el duelo ante el Madrid que abren un atisbo de duda en el jugador de cara a la próxima temporada. ¿Ricky valorando otras opciones de cara al año próximo?.

El del Masnou no ha sido el jugador desequilibrante que esperaba el Barça / JAVI FERRANDIZ

De momento, no lo contempla, ni el Barça dejará que se lo plantee porque Navarro ya le ha dicho que cuenta con él de cara a la próxima temporada, aunque vaya a incorporarse otro base como el ex madridista, Juan Núñez.

Unos días de reflexión

El jugador ha finalizado contrato con el Barça y debería firmar uno nuevo, algo que no sucederá de inmediato, a la espera de que Ricky exponga sus nuevas condiciones. El Barça es la mejor opción, pudiendo vivir en casa, cerca su familia y jugando al máximo nivel europeo.

Habrá que esperar la decisión final de Ricky, que si no sucede nada inesperado seguirá unido al Barça por el tiempo que él desee firmar, y con la ‘bendición’ de Navarro y la directiva blaugrana, comandada por su presidente, Joan Laporta.