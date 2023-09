Rubiales: "Con la selección masculina hubiese hecho lo mismo"

El ya expresidente de la RFEF sigue diciendo que su beso a Jenni Hermoso no tenía ninguna connotación sexual En la entrevista con Piers Morgan dice que era una anécdota que se ha utilizado

Luis Rubiales presentó el domingo su dimisión como presidente de la Federación Española de Fútbol. Lo anunció antes en una entrevista concedida al periodista inglés Piers Morgan. Esta noche se ha emitido la misma y Rubiales ha seguido defendiendo que su beso a Jenni Hermoso no tuvo una connotación sexual.

"Está claro que me equivoqué, es evidente, y lo dije desde el principio. Fue un acto conjunto mutuo. Me cogió en el aire y, al bajar, estábamos muy emocionados. No hubo intención ni connotación sexual. Solo aprecio. Mi forma de actuar fue noble, entusiasta, al 100% no sexual", dice el ya expresidente de la RFEF, que tiene claro que "hubiese hecho lo mismo con la masculina, sin duda."

Rubiales sigue dudando de Jennifer Hermoso, que la semana pasada puso una denuncia contra él por el beso no consentido. "Era una anécdota, si alguien se lo quiere tomar de alguna manera... ¿Ella está mintiendo? No voy a responder a eso. Esto sinceramente es malo para todos".

El mandatario asegura que quiere dedicarse "de la forma más limpia posible en mi defensa ya que tengo muchos procesos abiertos" y critica que la FIFA le apartase de su cargo: "El proceso fue muy rápido sin oportunidad de tener una defensa. Es muy injusto. No me han mandado los fundamentos, soy abogado y esto no lo puedo entender".

Rubiales también habla en la entrevista del feo gesto que tuvo en el palco, junto a la Reina, tras ganar el Mundial: "Este gesto me produce más vergüenza. Es una expresión, en español, de "Ole tus h****", "Ole tus o****", que quiere decir "Bravo". Iba dirigida a Jorge Vilda".