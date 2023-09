La última faena de Rubiales a la Federación

Su inesperada dimisión el domingo por la noche deja a España sin presidente formal para el partido ante Chipre La RFEF no ha tenido tiempo para formalizar la Junta Gestora que presidirá Pedro Rocha y hará el trámite esta semana

Luis Rubiales ha dimitido. Su etapa en la Federación Española ha terminado, pero sus inesperadas reacciones siguen causando problemas. Primero trastocó el ente federativo de forma grande cuando no dimitió en la Asamblea Extraordinaria, cuando era lo que todos pensaban, y ahora ha presentado su renuncia en un momento inoportuno en vísperas del partido en Granada de la Roja ante Chipre.

La Federación tampoco se esperaba ni mucho menos que concediera una entrevista en un canal inglés para comunicar su adiós. Desde ese momento, a última hora del domingo por la noche, Pedro Rocha dejaba de ser de forma automática presidente en funciones.

Ello obligaba a activar la Junta Gestora, pero no hubo tiempo durante este lunes para que todos los trámites se llevaran a cabo. Pedro Rocha se quedó en Madrid trabajando, no acompañó al equipo, aunque no fue suficiente para formalizar la nueva situación jurídica.

Rocha, un presidente a la práctica

Rocha sí que estará este martes en Granada como miembro de la Junta Directiva y con la consideración a la práctica de presidente, pero no con su nuevo cargo de máximo representante de la Gestora activado.

La estructura legal de la Gestora se acabará de articular durante la semana y será entonces cuando Pedro Rocha será ya a todos los efectos el presidente de la Junta Gestora.

Un paso imprescindible para convocar una Asamblea Extraordinaria y nombrar un presidente para los próximos meses hasta que en septiembre del 2024 se celebren las elecciones. Este presidente interino, si se cumplen las previsiones federativas, debería ser Rocha por ser una persona de consenso.

En septiembre será otra historia con las elecciones y la constitución de una nueva Asamblea de 140 miembros de la que saldrá el presidente la Federación hasta el 2028.