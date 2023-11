Montse Tomé: "A la Asamblea no quería ir y se me obligó"

La seleccionadora española no ha vuelto a hablar con Vilda y asegura que siempre ha sentido la confianza de las jugadoras Está convencida de que Markel Zubizarreta hará un gran trabajo en la Federación

La seleccionadora española Montse Tomé fue taxativa sobre su situación durante el 'caso Rubiales' e intentó centrarse en la nueva etapa en la que se ha puesto al frente del equipo con el objetivo de mantener la senda de éxitos que se abrió con la conquista del Mundial 2023. Se vio obligada a asistir a la rueda de prensa de apoyo al entonces presidente de la RFEF.

Montse Tomé está al frente de la concentración de la selección para la disputa de los últimos partidos de la Nations League frente a Italia y Suecia y concedió una entrevista a 'Radioestadio Noche' de Onda Cero. Uno de los momentos más tensos de todo el escándalo a raíz del beso nbo consentido del ex presidente Luis Rubiales a Jenni Hermoso fue cuando el entonces dirigente de la Fdeeración convocó una asamblea para anunciar que estaba dispuesto a seguir en su cargo.

Obligada a ir a la asamblea

Numerosos responsables de la RFEF incluidos los seleccionadores Jorge Vilda y Luis de la Fuente, fueron cuestionados por acudir y mostrar su apoyo en público a Rubiales. De la Fuente se disculpó más tarde, y en el caso de Montse Tomé explicó en esta entrevista: "No quería ir a aquella Asamblea; cuando se me obligó a ir hice lo que me obligaron a hacer, por eso el comunicado después", en el que junto a otros integrantes del staff técnico y ejecutivos de la RFEF se desmarcaba de la actitud de Rubiales.

Montse Tomé, segunda de Jorge Vilda y que semanas después sería nombrada seleccionadora absoluta, siempre ha asegurado que ella no se sintió señalada por las jugadoras durante la crisis del mes de septiembre "porque siempre he sentido y tenido su confianza", aunque admitió que "mi primera rueda de prensa fue rara, se habló poco de fútbol y para mí eran situaciones que no había vivido".

Jorge Vilda, el día que declaró ante el juez de la Audiencia Nacional por las coacciones a Jenni Hermoso. | EFE

Montse Tomé confesó que "el inicio para mí fue duro, complicado, era una situación que nos estaba poniendo a prueba pero nunca pensé en abandonar". Por fortuna, "cuando empezamos a entrenar, a competir, conseguimos cambiar el foco", rememoró.

Tomé desveló que desde que se produjo el relevo al frente de la Selección "no he vuelto a hablar con Jorge Vilda", hasta entonces seleccionador y director de fútbol del área del fútbol femenino de la RFEF.

En el caso de la convocatoria Mapi León y Patri Guijarro en los momentos de mayor tensión, explicó que "llamé a Mapi y Patri porque intento llamar siempre a las mejores. Son dos jugadores que respetamos mucho. Lo que hice lo hice con la máxima profesionalidad".

En este sentido, se mostró contenta por la incorporación de Markel Zubizarreta a la organización tras dejar su cargo en el FC Barcelona. "Estamos muy contentos con su llegada, es muy positivo que esté en la Federación. La figura del director deportivo era importante, era necesaria, y ahora la tenemos".

Preguntaron a la seleccionadora si la llegada de Markel ayudará a que vuelvan algunas jugadoras. "Tiene mucha experiencia y creo que nos ayudará en muchas cosas", se limitó a contestar.