Montse Tomé, sobre Alexia: "Tenemos 25 jugadoras disponibles"

Montse Tomé compareció en rueda de prensa en la previa de la final de la Nations League entre España y Francia, en la primera edición de la historia de la competición continental. La seleccionadora habló sobre el plan con Alexia Putellas y Teresa Abelleira, su renovación y el rival, entre otros temas.

De Alexia y Tere, Tomé dijo que "el trabajo que han hecho durante estos días tiene una evolución muy positiva y lo que me transmiten en la última reunión es que tenemos a las 25 jugadoras disponibles. A partir de ahí, tras el entrenamiento de hoy, elegiremos a las 23".

Ante la insistencia de la prensa sobre el plan de la capitana, la seleccionadora aseguró que "a mí no me toca valorar eso, hemos valorado que era una jugadora que podía estar y nuestra intención es que pudiera entrar. Hemos llevado los procesos con mucho cuidado. Alexia está bien y centrada en lo que está centrado todo el equipo".

La final ante Francia

"El vestuario está bien. Da gusto trabajar con ellas. Contamos con un grupo con ambición y ganas de aprender. Tienen toda la predisposición. El grupo está alegre y está bien. Estamos en un momento de equilibrio bueno, con un clima que nos acompaña".

"Nuestra esencia es tener el balón, tenerlo bien, saber donde llevarlo par hacer daño a los rivales. Cada rival es diferente. Francia es un rival que llevamos tiempo analizándolo. Son jugadores con una capacidad de transición muy rápida. Tenemos que estar muy atentas a las vigilancias y transiciones".

Su renovación

"Siento que estar en los Juegos era el objetivo marcado desde el primer día. Eso ya lo hemos conseguido y llevamos desde el sábador pensando en el próximo partido. Tenemos futbolistas con mucha ambición y hemos trabajado duro para estar aquí. Tenemos muchas ganas de que el árbitro pite el inicio del partido".

"No pienso en ello. Pienso en el trabajo realizado, en lo que venimos haciendo. Tengo detrás todo un cuerpo técnico que me ayuda, con el que puedo debatir. Al final esto es la élite. Estoy muy centrada en el trabajo".

Montse Tomé dando instrucciones a Aitana en el España - Países Bajos / AP

JENNI HERMOSO: "PODEMOS SEGUIR HACIENDO HISTORIA"

También habló en rueda de prensa Jenni Hermoso, como una de las capitanas de la selección. La madrileña, que anotó el primero de los goles contra Países Bajos, aseguró que "si mañana ganamos, habremos vuelto a hacer historia y seremos un ejemplo a seguir. Estando aquí ya hemos hecho historia".

Su momento personal

"Ha pasado mucho tiempo desde la última rueda de prensa y no sabría qué decirle (a si misma). Ahora me siento bien, el fútbol me sigue dando la vida que necesito y quiero seguir jugando con Tigres y con la selección. [...] He aprendido muchas cosas, soy una chica más fuerte y estoy muy orgullosa de lo que he hecho hasta el día de hoy".

"Ha sido un proceso largo y duro, sabíamos que cuando me sentara aquí habría pocas preguntas sobre fútbol. Mañana es un partido importante. Espero que entendáis que sigo jugando al fútbol y quiero seguir consiguiendo cosas".

Alexia, Paredes y Jenni Hermoso celebran el billete olímpico en Sevilla / RFEF

El éxito

"El equipo siempre ha estado unido, desde levantar la Copa del Mundo hasta certificar la clasificación a los Juegos Olímpicos. Estamos haciendo historia y tenemos una ambición muy bonita".

"Nos faltaba conseguir algo con la selección absoluta, con las inferiores ya habíamos ganado cosas. Jugar aquí tiene que ser una responsabilidad pero hay que disfrutarlo. No le pongo techo a este equipo".