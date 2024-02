Damaris, la heroína vasca de Países Bajos

"No os acostumbréis a ello", dijo Damaris Egurrola (26 de agosto de 1999, Orlando) tras anotar sus primeros goles con Países Bajos -se estrenó directamente con un doblete-, el 12 de abril de 2022 contra Sudáfrica, "no suelo marcar". Pero en el fútbol, como en la vida, las palabras siempre vuelven. Y con otro doblete, año y medio largo después, la centrocampista del Lyon dio a la selección neerlandesa un billete para la 'final four' de la Nations League, rival de España en la semifinal.

Había quedado todo abierto para la última jornada. Inglaterra y Países Bajos lideraban la tabla del Grupo 1, empatados a puntos. Pero las 'Lionesess' partían con algo de ventaja. Las neerlandesas necesitaban ganar, sí o sí, y además esperar que las de Sarina Wiegman no marcasen más de tres goles que ellas, pues en los enfrentamientos directos estaban empatadas y el factor determinante sería la diferencia de goles. Inglaterra jugaba contra Escocia, sin nada que perder y todavía algo que ganar, pues en caso de clasificarse para los Juegos Olímpicos, Inglaterra y Escocia podían participar juntas.

En el minuto noventa de ambos partidos, estaba todo igualado, pues Inglaterra ganaba 0-5 desde el 49' y Países Bajos vencía a Bélgica 'solo' por 2-0, con doblete de Beerensteyn. 14 goles a favor y 8 en contra para Inglaterra (6 de diferencia) para las de Wiegman; y 12 a favor y 6 en contra (también 6 de diferencia) para las de Jonker.

Apareció entonces Damaris Egurrola, en el 91', para marcar el tercero de Países Bajos y clasificar a su selección. Y a los pocos segundos, Lucy Bronze marcó el sexto de Inglaterra para dar el pase a las suyas. Terminó el partido en Glasgow y las 'lionesses' terminaron de ver el otro encuentro juntas sobre el verde. Había nervios y felicidad. Hasta que volvió a aparecer Damaris. Un gol en el 95' de la centrocampista para cambiarlo todo y dar la clasificación a Países Bajos y dejar fuera a las vigentes campeonas de Europa y subcampeonas del Mundo.

DESCARTE DE VILDA

Nacida en Estados Unidos, de padre vasco -creció e hizo cantera en España, se dio a conocer en el Athletic y a punto estuvo de fichar por el Barça antes de irse primero al Everton y luego al Lyon- y madre neerlandesa, Egurrola se decidió por esta última nacionalidad cuando tuvo que escoger con qué selección jugar a nivel absoluto.

Antes, sin embargo, había apostado por las inferiores de España, con quien fue campeona de Europa sub-19 en 2017 y subcampeona del mundo sub-17 en 2018, junto a Aitana Bonmatí, Patri Guijarro y Ona Batlle, entre otras. Confiaba en llegar arriba. Estuvo esperando la llamada de Vilda durante mucho tiempo y nunca la recibió para un partido oficial. Eso sí, llegó a debutar con la absoluta en un amistoso, contra Camerún, cuando tenía 19 años. Jugó menos de diez minutos.

Y 'FICHAJE ORANJE'

Justo antes de hacer público que se había decidido por el combinado de Países Bajos, Jorge Vilda aseguró en una rueda de prensa que “la hemos intentado convocar en dos ocasiones” y que “hemos intentado mantener el contacto telefónico”. Ella respondió tajante en ‘El Confidencial: “Eso no es verdad. La última vez que fui convocada fue para estos amistosos antes del Mundial 2019 y no ha habido más intentos de convocatorias con la Selección española. A mí no me ha contactado nadie”.

Prosiguió: “Yo entiendo que un seleccionador tiene todo su derecho a elegir sus jugadoras, pero eso no le da derecho a mentir. Y yo no podía seguir esperando a una convocatoria con la Selección, ya que, como cualquier otra jugadora, aspiro a jugar Europeos y Mundiales. Al ver que no me daban ninguna oportunidad en España durante tanto tiempo, he decidido cambiar de selección”. Y concluyó: “La última vez que hablé con él fue para una convocatoria con la sub-23, en la que el Covid arrasó en nuestro equipo dos semanas antes de recibir el PSG. No entendió mi decisión de no ir, cuando lo hacía por motivos de Covid. Estábamos recién salidas de la cuarentena de 15 positivos... Me amenazó con que podía coger un par de abogados e ir contra mí y contra el club. Que no tenía problema en hacerlo”.

Ahora triunfa en el Olympique de Lyon -ya tiene una Champions en su palmarés- y es una de las estrellas emergentes de Países Bajos, que poco a poco se va afianzando en el once. Y solo tiene 24 años.