La Federación responde con todo tipo de detalles a las supuestas "infracciones graves"

La Federación Española ha salido al paso ante la apertura de un expediente por "infracciones muy graves" dirigidas hacia la Comisión Gestora que presidió Pedro Rocha. En un extenso comunicado, muestra su disconformidad con el Gobierno y relata por escrito cada una de las actuaciones en los últimos meses.

Para empezar, la RFEF dice que el expediente del TAD no tiene nada que ver con los comportamientos presuntamente "delictivos" investigados en el juzgado número 4 de Majadahona en la llamada operación Brody por los contratos supuestamente irregulares firmados por Luis Rubiales.

La junta directiva del Consejo Superior de Deportes debe estudiar la opción de inhabilitar a la Gestora por extralimitarse en sus funciones, algo que la RFEF niega categóricamente.

Rodríguez Uribes, secretario de Estado para el deporte / EFE

Un aspecto que ha causado especial malestar en la Federación es que el Gobierno tardara mucho en aprobar la orden ministerial para la celebración de unas elecciones a la presidencia desde que el entonces secretario de Estado, Víctor Francos, planteara la convocatoria en septiembre.

Supuestas infracciones

Despido Andreu Camps

"Esta decisión no pasó por gestora, por lo que, además, es una causa no atribuible a los miembros de la misma"

"El despido del ex secretario general, Andreu Camps, personal de alta dirección según estatutos de la RFEF, que ni si quiera ha sido impugnado por él mismo, fue una decisión avalada, precisamente, por el propio CSD".

Renovación de De la Fuente

"Se trata de una decisión deportiva imprescindible para la Selección Española de fútbol. El contrato se extinguía el 30 de junio, por lo que ante la posibilidad de que el seleccionador careciera del mismo en medio de una Eurocopa, se aprobó ejercer una cláusula ya existente para prorrogarlo".

La retirada de la demanda contra LaLiga

"La RFEF entendió que esta causa no era de interés de la institución y se comprobó que la retirada no provocaba perjuicio económico alguno a la misma. Coincide en el tiempo también con otras retiradas de demandas y querellas presentadas en su momento por el ex presidente, Luis Rubiales, contra periodistas, columnistas, medios de comunicación y tertulianos e incluso su propia familia"

Javier Tebas, presidente de LaLiga. / EP

"La liquidación de ingresos por derechos audiovisuales que le correspondían a la RFEF quedó garantizada y posteriormente se comprobó que, de no haber tomado esta decisión, hubiera habido un perjuicio económico, tal y como se ha podido comprobar en la última sentencia recaída sobre el caso"

"Ni es un juicio político, como indica el TAD, ni compromete a la futura Presidencia de la RFEF".

Adjudicación del VAR y el fuera de juego semiautomático

"Esta decisión no pasó por gestora, por lo que, además, es una causa no atribuible a los miembros de la misma".

"Se trata de un concurso público adjudicado provisionalmente".

"Si no se hubiera iniciado en tiempo y forma había riesgo de no contar con el VAR en las competiciones profesionales para la próxima temporada".

"Todo el concurso y sus fases están visibles en la página web. Transparencia absoluta por parte de la RFEF".

"Cabe recordar que la financiación del VAR corre a cargo de la Liga, por lo que en cualquier caso no puede nunca causar un perjuicio económico a la RFEF".

Como conclusión, el comunicado de la Federación indica que "dada la falta de rigor y motivación jurídica" en el expediente del TAD, los miembros de la Gestora se respervan la acción de emprender acciones legales.