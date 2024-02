Ramis: "Somos capaces de dar la misma fluidez fuera que en casa"

Luis Miguel Ramis valoró en rueda de prensa cómo llega el equipo ante el Eibar este sábado en Ipurua. El técnico blanquiazul define el encuentro como "un pulso bonito y competido" y que el vestuario llega con buenas sensaciones. Un partido que enfrentará a dos rivales por un mismo objetivo: ascender a Primera. Con el cuadro armero en la segunda plaza y el conjunto 'perico' en tercera posición, la balanza se puede decantar por cuestión de detalles.

Ramis expresó que tiene la sensación de que los rivales "respetan mucho" al Espanyol y dejó el matiz de que ambos equipos pelean por el mismo objetivo. Sobre el Eibar el técnico del Espanyol consideró: "Tiene confianza y atrevimiento. La sensación de Ipurua es de mucha más presión, ellos aprietan y la gente está cerca. Tiene buenos futbolistas y mucha variedad de juego".

A lo que también puntualizó que el Espanyol debe alcanzar un buen nivel fuera de casa y acercarse a la imagen que ofrece en el Stage Front Stadium: "Sabemos la respuesta que debemos dar. Hay que pisar área, progresar y hacerlo con confianza. Somos capaces de dar la misma fluidez fuera que en casa", apuntó.

Braithwaite dio la victoria al Espanyol ante el Elche / LaLiga

LA SOCIEDAD PUADO-BRAITHWAITE

Asimismo, Ramis quiso dejar patente la importancia de maximizar esfuerzos para hacerse con la victoria. "Somos conscientes de que cada vez quedan menos encuentros y nada quedará decidido ni en la mejor ni en la peor de las situaciones, pero es una jornada importante".

Por otro lado, Puado y Braithwaite, dos de las piezas angulares del proyecto blanquiazul, están apercibidos. Entre los goles del barcelonés (10) y los del danés (16), ambos suman el 60% de los goles del Espanyol en lo que va de liga (43). El entrenador 'perico' indicó la experiencia de ambos como uno de los puntos para evitar la amarilla.

GASTÓN VALLES, LA NOVEDAD

Como novedad de la convocatoria se encuentra a Gastón Valles, delantero del filial 'perico'. El uruguayo de 22 años ya demostró un gran nivel en las filas del Vélez CF y en su llegada a Barcelona tiene el reto de demostrar ese nivel que le permita consagrarse en el primer equipo. Asimismo, Ángel Gómez y Pol Lozano no estarán entre los seleccionados. Tampoco Fernando Calero y Nico Melamed, que siguen sin estar al 100%. El que tampoco estará es el lesionado Edu Expósito, que ya no estará disponible hasta la próxima temporada.