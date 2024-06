Gazir se hace con la victoria de la última regional de Red Bull Batalla celebrada en Bilbao

La última parada de Red Bull Batalla 2024 celebrada en Bilbao ha puesto el broche de oro a la 19º temporada. Después de 10 años, la capital vasca ha vuelto a coronar a un nuevo rey del freestyle. Gazir se ha hecho con el oro de esta cuarta regional que arrancaba a las 20.00h del sábado en el centro cultural La Terminal, la Fábrica de Industria Cultural y Creativa (FICC).

Bajo los focos, Dj Affair se ha estrenado a los platos para marcar el beat de las batallas, hosteadas por la dupla de Bekaesh y Marina Vinyals. Los 16 MCs han demostrado frente al público bilbaíno sus mejores rimas improvisadas bajo el formato one vs one.

El nivel de los participantes se lo ha puesto difícil a sus jueces, las leyendas del freestyle Invert, Noult y MC Men, quienes se han decantado en la última ronda a favor del prodigioso Gazir frente a NQP.

En esta última ronda de la competición el asturiano demostró la versatilidad de sus rimas frente a un NQP ágil e ingenioso, resultando en una vuelta ardiente y reñida. Después de 5 años sin pisar una regional y desatando todo un fenómeno alrededor de su freestyle, Gazir se ha hecho con la última parada de Red Bull Batalla 2024 y con el bicampeonato regional tras el oro de Alicante en 2019. Con el segundo puesto, NQP se suma al podio de MCs clasificados para la Final Nacional.

El tercer puesto se lo disputaron los gallegos Le33 y Alanbur, haciéndose el primero de ellos con el último puesto del podio para la gran Final Nacional. Le33 demostró toda su personalidad en rap improvisado frente a Alanbur, quien no se lo puso nada fácil con sus rápidas respuestas en el one vs one.

Tras esto, así queda la lista de clasificados de la Final Nacional de Red Bull Batalla:

Babi

Force

Navas

Baron

Fabiuki

Mike Shinobi

Jesús LC

Kharma

Layto

Mnak

Alek

Segrelles

Gazir

NQP

Le33

Última oportunidad (por anunciar)

El último cupo podría disputarse entre los cuatro cuartos puestos de las regionales en un evento previo a la Final Nacional, aunque todavía no hay nada confirmado.