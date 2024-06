El City 'ata' a Ortega...¿y qué pasará con Ederson?

Ser portero es para valientes, dicen. No es fácil situarse bajo palos y asumir la enorme responsabilidad de 'proteger' a tu equipo. Cuando sus actuaciones son memorables, es el héroe, pero a la que tenga un mínimo error, será cuestionado a todos los niveles.

Todo ello se magnifica en un club de la talla del Manchester City. Aspira a todos los títulos habidos y por haber y necesita a un guardameta de garantías. Y desde hace ya siete temporadas, cuenta con uno de los mejores en esa posición.

Sin embargo, lo que no se esperaba Pep Guardiola sería que su portero suplente brillaría tanto y exigiría, pues, contar con mucho más protagonismo en el equipo.

Guardiola conversa con Ederson mientras Ortega ingresa al césped en su lugar / EFE

La figura de Ederson ha sido clave en las últimas siete temporadas del Manchester City. Ha levantado, pues, seis títulos de Premier League. Y, hasta el curso pasado, su titularidad no corría peligro. Stefan Ortega - que llegó en 2022 procedente de un Arminia Bielefeld que descendió a segunda - era su suplente, mientras que Scott Carson apenas goza de minutos - es el 'talismán' del grupo -.

APROVECHÓ SU MOMENTO

Desafortunadamente, Ederson se lesionó ante el Liverpool el pasado mes de marzo. Unos problemas en su pierna derecha le obligaron a abandonar el terreno de juego minutos antes de alcanzar la hora de partido. Y le llegó la hora a Stefan Ortega.

Al brasileño le tocó estar un mes en la enfermería y el alemán asumió la difícil responsabilidad de defender los palos del todopoderoso Manchester City. Y vaya si cumplió. Estuvo a la altura y sus paradas fueron decisivas en más de una ocasión.

De hecho, 'media' Premier League se debe al pie que le sacó a Son en el penúltimo partido de la competición. Una atajada crucial que sirvió, en gran parte, para que el City levantara su cuarto título liguero consecutivo.

Pep Guardiola alucinó con él y no dudó halagarle tras el crucial partido frente al Tottenham: "Él ha salvado las acciones, de otra forma el Arsenal sería campeón de la Premier League. En el uno contra uno, es uno de los mejores porteros que he visto en mi vida".

Y no había mejor manera de premiarle que ampliar su vinculación con el equipo hasta 2026. "Cada día me siento motivado y desafiado, y he mejorado como portero desde que llegué aquí hace dos años", expresaba un Ortega que reclama, de cierta forma, más protagonismo en el Manchester City.

EDERSON... ¿RUMBO A ARABIA?

Su futuro es incierto. Salió a la luz varias semanas que la salida de Ederson sería una posibilidad real si llega una propuesta interesante. De hecho, varios equipos saudíes están dispuestos a pujar por él.

Ederson, pieza clave del intratable City de Guardiola / Agencias

Y ahora que el club ha atado a su compañero, podría ser el momento ideal para que el brasileño afronte nuevos retos lejos de Manchester - y de la Premier League -.