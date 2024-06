Puado acerca al Espanyol a la final del 'playoff'

Era el día para dar un paso adelante y así lo hizo el Espanyol. El cuadro blanquiazul mostró una buena versión en el Molinón que le sirvió para llevarse la victoria ante el Sporting (0-1) gracias a un tanto de Javi Puado en los instantes finales del encuentro. A falta del duelo de vuelta en el Stage Front Stadium, los 'pericos' dan un paso de gigante para jugar la final por el ascenso a Primera.

Era día grande y el Molinón presentaba un ambiente espectacular con mosaico incluido en la antesala del duelo. Sin embargo, fue el Espanyol quien entró mejor al partido. El cuadro blanquiazul empezó muy intenso y con facilidades para llegar a tres cuartos de campo con superioridad. A los de Manolo González no les quemaba el balón, recuperaban rápidamente tras perdida y tenían la fluidez necesaria para crear peligro.

No parecía estar del todo incómodo el cuadro local, que aprovechaba cualquier mínima oportunidad para salir al contraataque. Así nació la primera llegada clara del Sporting, que finalizó con una buena parada de Joan García al remate de Gaspar Campos.

Se igualaba el encuentro con el paso de los minutos y apareció la figura de Haissem Hassan. El desequilibrio y desborde del extremo francés era una pesadilla para un Pere Milla poco acostumbrado a las tareas defensivas.

Pasado el ecuador de la primera mitad, el Espanyol estuvo a pocos centímetros de inaugurar el marcador. Martin Braithwaite le puso un preciso pase a Javi Puado que remató directamente fuera cuando lo tenía todo a favor. Lo seguía intentando el conjunto catalán, pero se obcecaba en los centros laterales.

A Braithwaite se le notaba con muchas ganas de liderar al equipo; se ofrecía continuamente y estaba muy activo en el frente del ataque 'perico'. De hecho, el delantero danés estuvo muy cerca de anotar el primero con un fuerte disparo que se marchó desviado por poco. A pesar de seguir llegando a las inmediaciones de Rubén Yáñez con asiduidad, el Espanyol no encontró el premio del gol antes del descanso.

Tras el paso por los vestuarios, avisó pronto el Sporting con un remate demasiado cruzado de Juan Otero. No obstante, continuaba mejor plantando sobre el terreno de juego el equipo blanquiazul. No llegaba el primer tanto y Manolo González intentó tocar alguna tecla dando entrada a Salvi Sánchez y Brian Oliván. En una de las pocas veces que se dejó ver en ataque, Omar El Hilali realizó un potente disparo que no encontró portería.

Le costaba mucho más al Espanyol encontrar situaciones de peligro en la segunda mitad y las interrupciones empezaban a coger el protagonismo. Con el paso de los minutos, la energía 'perica' decaía, mientras el Sporting daba un paso adelante apoyado en un Molinón que alentaba a los suyos.

Pero cuando más apretaban los asturianos, el conjunto blanquiazul estuvo a punto de asestar un golpe importante en la eliminatoria. A Braithwaite le quedó un balón inmejorable dentro del área, pero una gran intervención de Yáñez evitó el tanto. Respondió Campuzano que empujó fuera un magnífico balón que le sirvió Juan Otero. Y llegó el momento clave rozando el minuto noventa; Braithwaite asistió a Puado en una rápida transición que el delantero catalán definió a las mil maravillas para poner tierra de por medio en la eliminatoria (0-1). El Espanyol intentará cerrar la eliminatoria en casa en el partido de vuelta del próximo jueves.