Martí Vilá, pendiente de pruebas médicas para determinar el alcance de su lesión

El lateral catalán tuvo que ser sustituido en el partido ante el Tenerife por culpa de una lesión en la rodilla Las imágenes no invitan al optimismo, ya que se marchó del terreno de juego en camilla

La primera mitad de la temporada del Andorra, calificada como "sobresaliente" por parte de Eder Sarabia, tuvo una nota amarga. Martí Vilà, fijo en el esquema del cuadro tricolor, tuvo que ser sustituido en el minuto 71 en el empate ante el Tenerife (1-1). El lateral de Berga tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla después de que su rodilla se quedase clavada durante una disputa.

Las imágenes de la sustitución, en las que se vio como Vilà no podía dirigirse hacia el túnel de vestuarios por su propio pie, no invitan al optimismo. El futbolista catalán fue trasladado a Barcelona, donde se le sometió a pruebas médicas para determinar el alcance exacto de su lesión.

Al finalizar el enfrentamiento ante el Tenerife, Eder Sarabia aclaró no podía especificar cuanto tiempo estaría de baja. "No quiero avanzarme, parece una lesión de la rodilla y tendremos que ver si es grave o no, pero esperamos que no lo sea", explicó antes de brindarle apoyo durante el proceso de recuperación "Veremos qué es lo que tiene y, en todo caso, estaremos a su lado como siempre".

El parón de la competición, que se retomará el próximo 7 de enero, otorga a Sarabia cierto margen de maniobra, pero lo cierto es que la baja de Martí Vilà es más que sensible. Hasta la fecha, el de Berga había jugado como titular en 15 de los 18 partidos en los que ha participado el Andorra. Su relevo natural, como ya se vio en el partido ante el Leganés que Vilà se perdió por acumulación de tarjetas, será Diego Pampín.