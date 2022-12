Sarabia califica de "sobresaliente" el medio curso del Andorra

"Hemos sido capaces de adaptarnos a la exigencia de la categoría, hemos crecido mucho como equipo", asegura el preparador tricolor Tras el 1-1 contra el Tenerife ya se congratuló por los "29 puntazos" que llevan, lo que es "una barbaridad" sobre todo por "cómo" se han logrado

A veces se gana y otras se aprende. Y el Andorra está haciendo ambas cosas en su primera temporada en el fútbol profesional, donde aspira a asentarse desde que Gerard Piqué entró en la propiedad del club. Pese al agridulce final de 2022 en liga, donde los tricolor han enlazado un pequeño bache de cuatro jornadas sin ganar, la sensación en el Principado es de mucha satisfacción. El equipo vive en la zona noble y por resultados y sensaciones, Eder Sarabia lo califica con un “sobresaliente” una vez alcanzado el ecuador del curso.

“Fin a una primera vuelta sobresaliente. Hemos sido capaces de adaptarnos a la exigencia de la categoría, hemos crecido mucho como equipo y hemos disfrutado de cada momento, de cada escenario y de cada partido. ¡¡Seguimos!!”, escribió el técnico en sus redes sociales tras el 1-1 contra el Tenerife en el Heliodoro. En el estadio chicharrero ya dejó claro que vive un momento pletórico.

Fin a una 1era vuelta sobresaliente. Hemos sido capaces de adaptarnos a la exigencia de la categoría, hemos crecido mucho como equipo y hemos disfrutado de cada momento, de cada escenario y de cada partido. ¡¡Seguimos!! @fcandorra 💪🏽⚽️ pic.twitter.com/vCi4nn8Z97 — Eder Sarabia (@edersa10) December 17, 2022

“Venir de donde venimos, ser capaces de hacer un señor partido, tener 29 puntazos y ya no el tenerlos, que me parece una barbaridad, sino de la manera en cómo lo hemos hecho: con una seña de identidad muy clara, con jugadores que cada vez dan más cosas, lo entienden mejor.... estoy encantadísimo. No puedo pedir nada más”, aseguró.

Eso sí, antes de poner el punto y final a un 2022 de ensueño toca afrontar la Copa del Rey, con el partido contra el Levante. “La guinda a esta primera vuelta habría podido ser la victoria pero me quedo con la jerarquía que hemos demostrado en un estadio y ante un club histórico. Ahora nos queda la Copa, y tenemos mucha ilusión el miércoles”, añadió el preparador tricolor.