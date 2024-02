Cazorla: "Ojalá consigamos el objetivo lo antes posible"

Santi Cazorla sueña con poder hacer realidad ese sueño de cuando era niño. El Real Oviedo milita en Segunda División y ocupa la séptima posición de la clasificación de una liga en la que del segundo al octavo clasificado hay cinco puntos de diferencia. Es por ello que el mago de Llanera sueña, por qué no, con llevar a cabo el cometido de toda la ciudad de Oviedo. "Haría cualquier cosa si lo conseguimos. Es difícil pensarlo porque es un sueño muy grande" reconoce en DIGI Talks. "Ya lo he soñado como niño, como aficionado, así que imagínate sentirte partícipe desde dentro", señala sobre un posible ascenso.

Cazorla salió del Oviedo cuando era juvenil y ha vuelto en el ocaso de su carrera para poner el broche de oro. El debut en el equipo de su vida es algo que define como un cúmulo de sentimientos al volver a casa tanto tiempo después: "Volver a casa hace que regresen los sentimientos de aquel niño que empezó en esta escuela. Estoy muy orgulloso de haber podido vivir ese día tan bonito para mí", remarca.

PRIMERAS VECES EN EL TARTIERE

Además, en esta segunda juventud en Oviedo sueña con poder hacer su primer gol vistiendo la zamarra oviedista: "Me lo imagino en el Tartiere, con nuestra gente, con mi familia. Espero que llegue ese día lo más pronto posible y pueda disfrutarlo. Sobre todo, que sirva para ayudar al equipo. Siempre he dicho que he venido para sumar, para ayudar. Ojalá sea con goles, con juego y con lo que pueda aportar en el día a día", explica el que ha sido la sensación del conjunto 'carbayón' en cuanto a la ilusión que ha generado su fichaje.

Santi Cazorla, en su presentación / Real Oviedo

Tras haber ganado dos Eurocopas (2008 Y 2012) y pasado por grandes clubes a lo largo de su carrera como Villarreal, Recreativo, Málaga y Arsenal (además de la aventura saudí en Al-Sadd), se limita a decir que su objetivo es "disfrutar en casa". Siempre con la mente puesta en "ayudar a conseguir el objetivo y que este club esté donde se merece, por afición, equipo, y por todo lo que conlleva que el Oviedo esté en Primera División". A lo que añadiría: "Intentaré ayudar en todo lo que pueda y ojalá consigamos el objetivo lo antes posible".

Si bien recuerda con cariño la primera Eurocopa, también tiene presente el calvario por el que pasó con lesiones que le negaron la posibilidad de ir al primer y único Mundial que la Selección Española ha ganado por ahora.