El Andorra decide su futuro

Si gana en su visita a la Ponferradina y el Málaga pierde certificará matemáticamente la salvación Además, un triunfo alimentaría sus opciones de play-off, reavivadas tras enlazar siete jornadas invicto

El Toralín mide la ambición del Andorra. El conjunto de Eder Sarabia, salvado virtualmente -podría ser matemático si gana y el Málaga pierde- se ha vuelto a encontrar con el play-off en el horizonte. Se lo ha permitido estar siete jornada invicto, con tres triunfos y cuatro empates. La visita a una Ponferradina que apura sus opciones de salvación puede decidir su futuro.

El técnico aseguró en la previa que sólo se centran en la salvación y que no se ven “preparados” para Primera. Quién sabe si, con piel de cordero, los tricolores pueden dar la gran sorpresa del curso. De momento, del notable está claro que no bajan. Martí Vilà y ‘Petxa’ son las bajas ya conocidas de Sarabia, aunque el segundo ha viajado con el equipo y está ya en la fase final de su recuperación.

La Ponferradina, que vivirá el debut en casa de Juanfran en el banquillo, no será un rival nada fácil pese a militar en la zona roja. Su técnico, no obstante, también sabe de los peligros de un Andorra hacia el que se deshizo en elogios. “Es un equipo muy peculiar, no hay ninguno con tantas opciones para salir con el balón jugado. Para mí es el equipo que mejor juega y nosotros tenemos que hacer nuestro partido, que será diferente del de Burgos”, dijo en referencia a su estreno en El Plantío, saldado con un polémico 2-2. De hecho, el club sigue escocido al sentirse perjudicada por el VAR -como reflejó en un comunicado- pero no se resigna a bajar los brazos pese a su complicada situación clasificatoria.

El exjugador del Levante y del Valencia, entre otros, recupera para este encuentro a Paris Adot y Nwakali y tendrá la prácticamente toda la plantilla disponible para una de las ‘finales’ que le quedan.

Alineaciones probables:

Ponferradina: Amir; Paris, Pascanu, Amo, Adri Castellano; Kelchi, Agus Medina; Dani Ojeda, Hugo Vallejo, Naím García y Espiau.

Andorra: Nico Ratti, Adrià Altimira, Mika Mármol, Álex Pastor, Diego Pampín; Marc Aguado, Sergio Molina, Iván Gil; Almpanis, Germán Valera y Carlos Martínez.

Árbitro: Hernández Maeso (extremeño)

Hora: 16.15.