Valera: "Lo principal es salvarse matemáticamente"

El futbolista tricolor afirmó que el equipo “está con confianza” después de la buena dinámica de siete jornadas sin conocer la derrota El Andorra vista este finde de semana El Toralín para medirse a la Ponferradina, un conjunto necesitado que "va a salir con todo"

En Andorra todavía no quieren echar las campanas al aire pero la buena dinámica del equipo en las últimas jornadas ha hecho que la plantilla afronte el último tramo liguero con motivación.

“Después de todos los partidos que llevamos sin perder y algunos ganando y más en este tramo de la temporada en el que se decide todo, ver que estamos ahí con posibilidades de todos nos da mucha confianza”, explicó a los medios el tricolor Germán Valera. Las estadísticas hablan por sí solas. Los de Sarabia suman siete jornadas sin conocer la derrota, 424 minutos sin encajar, seis partidos con la portería a cero, siete goles a favor, y solo dos en contra.

Pese al buen momento, el equipo tiene claro cuál es el primer objetivo a cumplir. “Salvarse matemáticamente es lo principal y a partir de ahí si ganamos partidos pues por qué no mirar hacia arriba”, explicó Valera, que no descarta poder alcanzar la sexta plaza que daría acceso al play-off de ascenso.“Cada partido es un mundo, pero ¿por qué no?”.

Esta jornada se miden a la Ponferradina, un equipo necesitado que “va a salir con todo”. “Nosotros tenemos que estar preparados y jugar como siempre jugamos e intentar sacar la victoria”, apuntó el tricolor.

A nivel personal, el joven futbolista que ha disputado 32 partidos esta temporada, afirmó que "estoy muy agradecido por la confianza, lo necesitaba, y ahora mismo en el campo disfruto de lo que hago". Desde que llegó, asegura que lo que ha mejorado es "la madurez en el campo, de saber lo que hay que hacer en cada momento". "Como otro reto personal, yo quería hacer todo el partido en alta intensidad y estoy en un momento físico muy bueno que me permite hacer esos esfuerzos durante todo el partido", añadió. Respecto a su cambio de posición en el campo, con Bundu también compartiendo la banda, comentó que "durante mi carrera he jugado en ambas bandas y no tengo problemas, mientras que juegue, no tengo problema".