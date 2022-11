Ilias Fifa: "Ya cumplí mi sanción, he pasado página y hay una nueva"

Después de la sanción de cuatro año que recibió por tráfico de sustancias dopantes y tras volver a la competición el pasado mes Su próxima cita será el Cross de Granollers y el 31 de diciembre competirá en los 5 km de la Cursa dels Nassos de Barcelona

El hispano-marroquí Ilias Fifa, que ha ganado en la carrera internacional masculina con un tiempo de 29:39 (sobre 9.900 metros) ha señalado que ya cumplió su sanción y que ha pasado página.

"Ya he cumplido mi sanción, respeto la normativa y sigo defendiendo que soy inocente, nunca he dado positivo. La sanción ya ha pasado y yo también he pasado página", comentó.

Después de la sanción de cuatro año que recibió por tráfico de sustancias dopantes y tras volver a la competición el pasado mes de mayo ha querido agradecer a la organización de la Jean Bouin haber contado con él "para participar hoy". "Para mí esta victoria de hoy es muy importante porque aquí fue donde aprendí a correr", recordó.

"Es una carrera que todos los atletas catalanes y muchos españoles quieren correr para preparar la temporada y hoy he salido con la mentalidad de lograr la victoria aunque Santiago Catrofe no me lo ha puesto fácil", añadió.

"Estoy a principio de la pretemporada, aún no al cien por cien y el objetivo para el próximo año es correr en pista aunque e enero haré una prueba de 10 km para ver si bajo de 20 minutos. En enero, febrero y marzo ya competiré en pista y aire libre".

"Ahora inicio una página nueva y con muchas ganas. Mi estado físico es complicado ya que no he dejado de entrenar pero he librado una guerra conmigo mismo y gracias a mi mujer, a mi familia y a mi entrenador Rafa Caro, que han confiado en mí. Y es por ellos que ahora estoy dando la cara y demostrar que soy un atleta guerrero", concretó.

Su próxima cita será el Cross de Granollers y el 31 de diciembre competirá en los 5 km de la Cursa dels Nassos de Barcelona donde intentará batir el récord catalán (13:38).

La manresana Meritxell Soler, campeona de España y de Catalunya este año de medio maratón, con un mejor registro de 32:34 en 10 km, se ha impuesto en la prueba internacional femenina con un crono de 22:58 sobre los 6.600 metros. "Llevo un buen año, con buenas marcas y hoy me he encontrado muy bien", dijo.

"El año pasado quedé segunda y este he salido muy rápido a ver quién me aguantaba y me ha salido bien; estoy contenta", admitió.

Ahora correrá los 10 km en la Cursa dels Nassos de Barcelona del 31 de diciembre, después irá a Santa Pola y después en el Medio Maratón de Barcelona en febrero de 2023.