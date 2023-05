Batalla a tres bandas por el número uno del ranking ATP en Roland Garros

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Daniil Medvedev, tras ganar este domingo el Masters 1000 de Roma aspiran al primer escalón del ranking El murciano es el mejor situado, aunque con poco margen sobre un Daniil que apenas defiendo puntos

Mucho en juego en la edición de 2023 de Roland Garros. El Gran Slam parisino no solo repartirá la Copa de los Mosqueteros, sino también el número uno del ranking mundial. Un solo escalón para tres aspirantes: Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Daniil Medvedev.

En ausencia de Rafa Nadal, el murciano ha ganado enteros como favorito al título y parte con el número uno en el bolsillo y 6.815 puntos en su cuenta. Además, el número de puntos que defiende no es excesivo, 360, ya que solo alcanzó la ronda de cuartos en 2022. Los mismo que Novak Djokovic, tercero, que tampoco superó esa ronda de cuartos el año pasado. El serbio cuenta con 5.955 puntos.

Invitado sorpresa

Medvedev, fuera de toda quiniela hace un par de semanas, se ha reconciliado con la tierra batida coronándose en el Masters 1.000 de Roma. Un triunfo que lo ha alzado al segundo puesto de la lista, desbancando a Nole. El moscovita cuenta con 6.330 puntos y defiende solo 180 tras quedar apeado en octavos el curso pasado. Es además el mejor de la temporada, con cinco títulos.

Si Carlitos cae en una ronda temprana, a Daniil se le pondría muy de cara ese número uno al defender muy pocos puntos en París. Aún así, el murciano depende de sí mismo. Si gana, saldrá número uno, incluso si pierde la final ante alguien que no sea Medvedev.Podrían darse también otros dos escenarios en los que el murciano saldría liderando la tabla. Lo sería si pierde en semifinales, Medvedev no llega a la final y Djokovic no gana. Si cae eliminado en cuartos de final como el año pasado, pero Medvedev no alcanza las semis y Djokovic no gana, también mantendría el número uno.