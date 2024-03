Brais Méndez, la nota positiva en una Real Sociedad herida

Se le ha hecho algo larga la temporada a la Real Sociedad. Después de cuajar un notable inicio, con una fase de grupos de Champions League sencillamente espectacular, el equipo donostiarra ha caído en las últimas semanas semanas. Lento en la circulación, generando poco en ataque y encajando con más facilidad de lo habitual, el conjunto de Imanol Alguacil ha visto como en escasos días pasaba de luchar en tres competiciones a hacerlo solo en una: la Liga.

El Mallorca se llevó la eliminatoria de la Copa del Rey en los penaltis, mientras que el PSG, pese a resistir y de qué manera en el partido de ida, fue un ciclón en la eliminatoria de octavos de la Champions. El resultado no es otro que luchar hasta el final en Liga. Es lo único que le queda. Europa sigue ahí a tiro, y quedan dos meses para volver a coger el vuelo.

El mediapunta de la Real Sociedad

En Brais Méndez tiene Imanol Alguacil a uno de sus pilares para revertir la situación. Desde que aterrizara en la Real Sociedad procedente del Celta de Vigo en julio de 2022, el mediapunta celtiña se ha erigido como un referente en el centro del campo 'txuri-urdin' junto a Zubimendi y Mikel Merino. Con más libertad que sus compañeros para pisar área, los éxitos de la Real en esta pasada fase de grupos de la Champions no se entenderían sin la presencia de Brais. Anotó tres goles, dio una asistencia y se llevó dos premios MVP en cinco encuentros.

Mapa de calor de Brais Méndez en la Real Sociedad / IAM

"Nos ha salido baratísimo. Yo no tenía ninguna duda de que se iba a adaptar muy rápido por el nivel que tiene y el tipo de futbolista que es, pero es que además es una bellísima persona y no hay dinero para pagar eso. No lo conocía personalmente, pero sabía lo que nos iba a dar", aseguraba Imanol Alguacil el pasado mes de enero.

En temporada y media, desde que llegara a San Sebastián, es el jugador de la Real Sociedad que más goles ha anotado (18) y el que más asistencias ha repartido (15), siendo el jugador de campo que más partidos ha disputado junto a su compañero en la sala de máquinas Martin Zubimendi. Un futbolista diferente, que le ha aportado al equipo ese último pase tan necesario en un equipo que presume de llevar a su rival a su propia área.

También esta temporada ha sido importante. Y es que pese a que la dinámica del equipo no ha sido la mejor, especialmente en las últimas semanas, la presencia de Brais Méndez en los onces ha sido innegociable. En una circulación más lenta de balón que lo que le hubiera gustado a Imanol, Brais ha sido el generador más peligroso del equipo y, junto a Kubo, de los pocos en hacer algo diferente para romper el muro rival. La Selección está ahí.