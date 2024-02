Alguacil destaca que "los pequeños detalles han estado en contra"

El técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, destacó tras caer eliminado en Copa ante el Mallorca que "los pequeños detalles han estado en contra. Con todas las ocasiones que hemos tenido, evidentemente si perdonas tanto en ambos partidos, es difícil pasar".

Una Real Sociedad que cayó de la manera más cruel posible, y que el vestuario tras el partido, según Alguacil, "está tocado, destrozado y dolido. Quiero dar las gracias a este equipo, a la afición que ha estado con nosotros de principio a fin. Pese a no llegar a la final, es de agradecer cómo se han volcado con nosotros".

No escondió el técnico 'txuri urdin' su faceta más autocrítica, ya que "si has sido capaz de ser mejor en ambos partidos y no has pasado a la final, es que algo no has hecho bien".

Aunque rápido quiso Alguacil hacer borrón y cuenta nueva: "Esto no debería de afectarnos. Es parte del fútbol. Ahora estamos muy fastidiados, es difícil de digerir, pero somos profesionales. Queremos volver a entrar en Europa y eso pasa por ganar en Liga".

Sobre Oyarzabal y su fallo, el único de toda la tanda de penaltis, el míster realista fue claro, ya que "así es el fútbol. Para llegar a una final, hay que hacer muchas cosas bien, también las semifinales, y nosotros no hemos sido capaces. La eliminatoria no la pierde solo Mikel o Brais, sino todos".