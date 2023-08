Alex Remiro se une a Common Goal

El portero de la Real Sociedad celebra el comienzo de la nueva temporada de LaLiga y la Champions League uniendo fuerzas con Common Goal El futbolista y la ONG buscan fortalecer y apoyar programas en favor del cuidado de la salud mental en el deporte

El portero de la Real Sociedad Alex Remiro anuncia que se incorpora al movimiento Common Goal, para tomar acción frente a los problemas de salud mental, los cuales se han visto multiplicados tras la pandemia en jóvenes, adultos y ancianos. De este modo, Remiro se compromete con esta alianza a apoyar proyectos y programas en beneficio de la salud mental en el deporte y fomentar un ambiente de bienestar.

"Uno de cada diez españoles ha sufrido algún tipo de problema de salud mental, y al mismo tiempo, solo uno de cada cuatro españoles acude a un especialista. Creo que es el momento de dar un paso al frente y unirnos para buscar soluciones", explicó Remiro, quien recordó que ya se encuentra imerso en otro proyecto desde principios de año: "En enero comencé a desarrollar un proyecto de bienestar emocional en el fútbol base y, pese a que su impacto está siendo muy beneficioso para niños y niñas, una acción aislada no es suficiente. Hacer frente a los retos de salud mental es muy complejo. Creo que necesita de un enfoque colectivo, y es por eso que me uno a Common Goal".

Desde su fundación hace seis años, Common Goal ha creado plataformas de acción colectiva en todo el mundo alrededor de los temas más importantes como son la igualdad de genero, justicia racial, inclusión LGBTQ+, acción climática, y salud mental. A través del movimiento, tanto atletas individuales como clubes, instituciones y marcas pueden tomar acción tangible frente a los retos sociales y medioambientales más importantes que enfrentamos como sociedad.

Desde enero de 2023, el portero navarro financia de su salario un proyecto de bienestar emocional y salud mental en el fútbol base junto a la organización social Fútbol Más, la cual pertenece a la comunidad global de más de 200 ONGs de Common Goal.

Alex Remiro, portero de la Real Soiedad, se une a Common Goal | 343 Media

Dicho proyecto trabaja con 50 clubes en Guipúzcoa, desarrollando su programa con 2.500 niños y niñas y 1.250 familias, generando entornos seguros a través de tres aspectos relevantes: los procesos de resiliencia, los vínculos significativos y la cohesión a través del deporte.

Iñigo Azcárate, responsable de Common Goal en España dijo: "El liderazgo de los futbolistas es importantísimo a la hora de desbloquear todo el potencial que el fútbol tiene para el cambio social. Alex es un líder auténtico que quiere, de manera genuina, utilizar sus propias experiencias con la salud mental para ayudar a que más personas puedan lograr mejorar su bienestar psicológico y emocional. Lo que Alex y Fútbol Más están haciendo en Guipúzcoa, se puede escalar a más territorios de España y beneficiar a más personas si trabajamos en equipo".

En este sentido, el portero de LaLiga recalcó la importancia de no descuidar la salud mental: “Ir al psicólogo me ha ayudado muchísimo y me ha dado herramientas que me permiten gestionar mis emociones. Es importante que rompamos el estigma y normalicemos hablar de salud mental. Por nuestro bienestar, y por el de las futuras generaciones, el fútbol no puede ser ajeno a todo esto. Tenemos una influencia única, y no aprovecharla no es una opción. Animo a más jugadores y jugadoras a que también se unan a este movimiento, para que juntos rompamos el tabú y, sobre todo, pasemos a la acción a través de iniciativas concretas".

Se espera que la alianza de Alex Remiro con Common Goal contribuya significativamente a la sensibilización y la implementación de programas que promuevan la salud mental en el deporte y que, en última instancia, inspiren a otros deportistas a unirse a la causa.