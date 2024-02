Zidane avisa: "Volveré a los banquillos"

Zinedine Zidane sigue siendo noticia, como leyenda del fútbol mundial tanto sobre los terrenos de juego como en los banquillos, y es habitual preguntarle por su futuro cuando protagoniza alguna comparecencia pública. Estos días, en Italia, volvieron a interrogarle y el francés dejó abiertas las puertas a su regreso.

Zizou, que dejó de entrenar en junio de 2021, participó en un acto en Italia sobre el estreno de un documental de Marcello Lippi y, obviamente volvió a ser preguntado sobre las opciones que existen de que vuelva a ponerse al frente de algún equipo, siempre con los banquillos de la selección de Francia y del Real Madrid en el horizonte.

A la expectativa, de manera discreta, sobre lo que suceda con Didier Deschamps tras la Eurocopa de Alemania, siempre en la órbita del Santiago Bernabéu, Zidane no descartó, tampoco, la Serie A, no en vano también fue estrella de la Juventus de Turín. “¿Un día entrenar en Italia? ¿Por qué no? Cualquier cosa puede pasar, pero de momento estoy haciendo otra cosa. Estoy seguro de que volveré al banquillo, me gustaría volver a entrenar”.

A Zidane se le relacionó en los últimos años con el Madrid, con el PSG, con la selección francesa e incluso algún equipo de la Premier League, aunque es evidente que sus dos banquillos preferidos están en manos de dos viejos conocidos suyos, Carlo Ancelotti y Didier Deschamps.

¿Zidane, candidato al banquillo de la Juventus?

Sin embargo, en Italia 'La Gazzetta dello Sport' apunta que Zizou podría ser uno de los candidatos para hacerse cargo de la Juventus de Turín, la escuadra en la que triunfó como futbolista antes de incorporarse al Real Madrid y que entrena Massimiliano Allegri, con contrato hasta 2026. La 'Vecchia Signora' es segunda en la Serie A, pero a 9 puntos del Inter de Milán pese a haber disputado un partidos más (26) que los 'nerazzurri'.

Precisamente en el acto de homenaje a Lippi, Zidane se refirió a Marcello y a Carlo: “Marcello Lippi fue quien me hizo venir a la Juventus, el primero que creyó en mí y me dejó jugar". Zinedine recordó que "no fue fácil para él, yo venía de Francia, todo era diferente, pero Lippi me hizo convertirme en lo que más tarde me convertí". El exfutbolista francés rememoró que en la Serie A "como jugador tuve grandes entrenadores como Lippi o Ancelotti, pero cada uno tiene que seguir su propio camino”.