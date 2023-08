Vinicius fue el peor del Real Madrid en la gran victoria de San Mamés

Fue de sobrado en un partido que afrontó con prepotencia para vestirse de estrellita y anularse a sí mismo por exceso de individualismo Se desenganchó del equipo más de la cuenta, apenas se desgastó en defensa y estuvo desacertado en el regate y la finalización

El Madrid brilló en su debut liguero en un estadio tan complicado como es San Mamés. Se llevó los tres puntos con solvencia, ofreciendo una buena imagen en todas sus líneas. Solo un lunar, Vinicius Jr. Fue el peor de los blancos en un partido que afrontó sobrado para vestirse de estrellita y anularse a sí mismo. Los halagos debilitan y el brasileño se ha venido arriba tras su última temporada, en la que brilló con sus regates sobredimensionados tras convertirse en el adalid mundial contra el racismo.

Vinicius acabó siendo un lastre para sus compañeros por ir de sobrado. La mayoría de los ataques en los que participó murieron en sus pies, incapaz de levantar la cabeza quizá bajo el síndrome del vacío dejado por Benzema, un socio que le hacía jugar y al que rendía pleitesía. Fue más individualista de lo habitual, siéndolo casi siempre, pero en esta ocasión apenas se asoció con sus compañeros en busca de ser él la solución y así seguir recolectando elogios.

ANCELOTTI DECIDIÓ SENTARLO

El brasileño estuvo casi todo el partido desenganchado del equipo, apenas se desgastó en defensa para estar fresco para explotar su velocidad, pero no se fue casi nunca de sus marcadores, que lo ataron con solvencia al hacer la guerra por su cuenta. Estuvo desacertado en el regate, su mejor arma, y en la finalización, común en él. No fue ese delantero decisivo que marca diferencias. El detalle de que Ancelotti lo sentara antes del final deja al descubierto que no fue el mejor partido del brasileño.

Vinicius pecó de falta de humildad y dio salida al subidón de super estrella al convertirse en el referente ofensivo del Real Madrid tras la marcha de Benzema. El brasileño se caracteriza por su irregularidad, algo que futbolísticamente le hacen impredecible. Capaz de lo mejor y de lo peor, un espectáculo para lo bueno y para lo malo. Es el más temido para los rivales y el más odiado de las aficiones contrarias. Su partido ante el Athletic es un toque de atención para el brasileño, al que, por cierto, Ancelotti ha dado galones para ser el lanzador de los penaltis que tiene desotrientada a la cúpula blanca. Dar tal responsabilidad al jugador más imprevisible y errático de la plantilla, puede ser una decisión negativa.