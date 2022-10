El tranquilizador mensaje de Rüdiger tras partirse la cabeza

Antonio Rüdiger sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante el partido ante el Shakhtar El alemán ha compartido en sus redes sociales un mensaje para tranquilizar a sus seguidores

El Real Madrid y el Shaktar Donetsk se repartieron los puntos tras empatar a un gol, pero Rüdiger se llevará unos veinte cosidos en la cabeza. El alemán fue el héroe de la noche, ya que empató el partido en los últimos suspiros del encuentro.

El gol le costó caro al alemán. El testarazo que sumó al marcador le dejó tendido en el suelo tras un choque de titanes con Anatolii Trubin, el portero del conjunto ucraniano. Cuando el defensa de los blancos fue a rematar el centro de Kroos, topó con los puños del guardameta.

What doesn't kill you makes you stronger 👊🏾 I am okay - thanks for all your messages 🤞🏾🙏🏾 #Hustle #AlwaysBelieve pic.twitter.com/ynnLw5Cjfo