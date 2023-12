Toni Kroos se plantea volver a la selección alemana

La selección alemana podría tener un refuerzo de lujo y absolutamente inesperado de cara a la Eurocopa 2024, de cuya fase final es anfitrión. El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos se estaría planteando regresar al 'Mannschaft', una vez que su compañero de equipo Antonio Rüdiger le ha insistido, día sí y día también, según desvelaron ambos en 'Dazn'.

Fue tras el duelo de la Champions frente al Unión Berlín en el que el Real Madrid se impuso por 2-3. “Tuve que pensarlo durante mucho tiempo, me pilló desprevenido porque yo mismo no me lo había planteado, sino que fue él quien me lo planteó”, confesó Kroos cuando los informadores le cuestionaron al respecto, una vez que Rüdiger les había puesto sobre la pista.

Toni Kroos no reveló cuál es su decisión al respecto, aunque reconoció que a su compañero le dio más pistas: “Eso (la insistencia de Rüdiger) hizo que me lo pensara y que le diera una respuesta que hoy no puedo darle a usted”, concluyó Kroos con una sonrisa, muy consciente de lo que podían provocar sus palabras en Alemania.

Poco antes, Antonio Rüdiger había abordado el tema cuando le preguntaron en 'Dazn' si le había pedido a Toni Kross que volviera a enfundarse la camiseta de Alemania. “¡Se lo pido todos los días!”, dijo el defensa madridista. “Un jugador como él, que todavía está jugando a tan alto nivel, tiene que estar aquí. Es así. Su capacidad de pase es de otro planeta. Todo lo que hace es realmente impresionante. Me encantaría que volviese a jugar para el equipo nacional, de verdad”.

Jude Bellingham, Rüdiger y Alaba durante el entrenamiento del Real Madrid de este sábado / RMCF

Toni Kroos, campeón del mundo con Alemania en 2014, dejó el 'Mannschaft' tras la Eurocopa de 2021 con el objetivo de afrontar sus últimos años profesionales en el Real Madrid al máximo nivel. Incluso se especuló con su posible retirada -el próximo 4 de enero cumplirá 34 años- y de hecho finaliza contrato el próximo 30 de junio de 2024, aunque todo indica que parece dispuesto a seguir jugando al máximo nivel.

Un 2023 complicado para Alemania

La política del Real Madrid es renovar anualmente a los jugadores veteranos de más de 30 años que mantienen su rendimiento y quieren seguir en la entidad. Toni Kross ha jugado con la selección alemana absoluta 106 partidos (17 goles), conquistando la Copa del Mundo de Brasil 2014. Rügiger (66 partidos, 3 goles) ganó la Copa Confederaciones con Alemania en 2017.

Alemania, anfitriona de la Eurocopa 2024, no ha tenido un periodo fácil de preparación. En 2023 ha disputado 11 partidos en los que ha encajado 6 derrotas, dos de ellas en el último parón de selecciones frente a Turquía (2-3) y Austria (2-0). El resto, 2 empates y 3 victorias.