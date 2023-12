El Madrid logra el pleno de victorias ante un Union inconsistente

El partido era un trámite para el Real Madrid. No había nada en juego y se notó. El Union Berlín salió decidido a sorprender y Behrens rozó el gol en un remate muy claro que salvó Kepa Arrizabalaga. El portero vasco demostró muchos reflejos en una acción de mérito. A los pocos segundos, los alemanes volvieron a inquietar la portería de un Real Madrid que decidió entonces descansar con balón. Los siguientes minutos fueron de dominio total blanco ante un Union encerrado atrás con un clásico 5-3-2.

La primera ocasión blanca llegó con un buen pase de Lucas Vázquez y un recorte y disparo de calidad de Bellingham que salvó Ronnow. Joselu rozaba a continuación el gol con un remate forzado. El jugador, cedido por el Espanyol, tuvo su mejor ocasión en un remate de cabeza que repelió el larguero. El partido era soso y de un ritmo cansino. El Union de Berlín no arriesgaba, pertrechado atrás, y los de Ancelotti jugaban con la confianza del que se siente superior.

Tocaban y tocaban el balón pero sin ninguna intención ni calidad. Posesión estéril que no conseguía inquietar al equipo de Nenad Bjieliça.

VAR negligente

Lo que sucedió a diez minutos para el descanso no tiene ninguna explicación lógica. Nacho pisó deliberadamente a un rival y el árbitro Rade Obrenovic no lo vio. Puede suceder. Lo que resulta inexplicable es que nadie avisara desde el VAR y que la realización televisiva no considerase necesario repetir la agresión del canterano blanco. Con todo, Bellingham vio una amarilla que puede costarle car, ya que si en la ida de octavos vuelve a ser amonestado se perdería el partido de vuelta.

Falla Modrid y sorprende el Union

En el tramo final del primer tiempo se animó el partido con un penalti inocente forzado por un defensor local que no supo aprovechar Modric. Penalti ejecutado con torpeza que repelió el portero local Ronnow. Cuando agonizaba la primera parte, un envío vertical del Union Berlín fue defendido de una manera esperpéntica por la defensa blanca. Cantaron con estrépito Lucas y Alaba y Volland marcó un gol tan sorprendente como inesperado. El planteamiento rácano de los alemanes tenía premio gracias a la displicencia de un Madrid plano y aburrido.

Segunda parte intensa

La reanudación empezó con un nuevo aviso local con un cabezazo forzado de Gosens que rozó el segundo tanto. Fue un espejismo. El Real Madrid aceleró y generó ocasiones claras. Una volea de Lucas Vázquez y un cabezazo de Joselu salvado por Ronnow fueron el preludio del gol del empate blanco. Joselu remató de cabeza a la red en una acción que los alemanes protestaron con insistencia. Tenían toda la razón por que Joselu cometió falta a su marcador pero ni el árbitro ni el VAR quisieron entrar en acción evidente e invalidar un tanto que era totalmente ilegal.

UEFA Champions League - Union Berlin vs Real Madrid / EFE

Para tener opciones de clasificarse para la Europa League, el Union Berlin necesitaba ganar pero los alemanes justificaron porque han sumado esta temporada una racha alucinante de doce derrotas seguidas y están en la parte baja de la clasificación de la Bundesliga.

Los de Bjieliça se mostraron inocentes en ataque y blandos en defensa. Y Joselu, muy motivado lo aprovechó con su mejor arma. El delantero formado en el fútbol base del Celta volvió a rematar de cabeza a la red aprovechando un centro de Fran García. El Madrid necesitó muy poco para remontar.

Se relajó el Madrid y lo volvió a pagar. Cuando parecía que el triunfo no se le podía escapar, el Union Berlin empató con un remate lejano de Alex Kral. Poco le duró la alegría a los locales, ya que Ceballos con un remate cruzado situaba el definitivo 2-3. El Madrid sumó su sexta victoria consecutiva en un grupo muy asequible.

La confianza de Ancelotti en la cantera

Ni el hecho de tener numerosas bajas ni la intrascendencia del partido animaron a Carlo Ancelotti a apostar por los jugadores de la Fábrica. Solo Nico Paz tuvo minutos. De hecho, el mediapunta argentino sustituyó a Ceballos en el minuto 90 y apenas pudo entrar en juego en el tiempo añadido. El resto de los canteranos se quedó con las ganas de participar. Como buen entrenador italiano, Ancelotti es muy prudente y cauteloso con los jóvenes y más si no son fichajes y se trata de futbolistas que actúan en el Castilla.

Al técnico madridista le cuesta una barbaridad atreverse con los canteranos blancos que tienen que conformarse con un rol muy residual. Mario Martín, Gonzalo o Vinicius Tobias se quedaron en el banquillo sin poder participar en un encuentro en el que no se jugaba nada el conjunto blanco. Ancelotti es coherente y no regala a su afición minutos de estos jóvenes con los que apenas cuenta. En lo que llevamos de temporada solo el centrocampista Nico Paz ha tenido algunos minutos (60) mientras que la presencia de Gonzalo ha resultado testimonial con solo 17 minutos disputados.

En un contexto propicio con un calendario cargado y una plaga de lesiones Ancelotti no ha confiado en los talentos de la cantera blanca. Los aficionados nostálgicos de la Quinta del Buitre se pueden preguntar cuando puede llegar la oportunidad para estos jugadores que crecen en la rebautizada Ciudad Deportiva Florentino Pérez.