Bellingham se rinde a Zidane: “Uno de los mejores de la historia"

Jude Bellingham es ya una realidad mundial a sus 20 años. El centrocampista inglés es el elegido por Adidas en el 30 aniversario de su línea Predator como sucesor de mitos como Zidane, Beckham o Gerrard, que calzaron estas botas "Por lo que significa y el momento, la volea de Zidane es el primer y mejor recuerdo que me viene a la mente con estas botas", subrayó el jugador durante el acto organizado por la marca deportiva alemana.

Bellingham se refirió con admiración a Zidane asegurando que “es uno de los mejores centrocampistas de la historia”. El inglés aseguró en una entrevista a ‘L’Equipe’ que descubrió al francés a través de videos a propósito de una camiseta falsa que tenía su padre de Zizou: “Un día le pregunté: 'Por cierto, ¿quién es este tipo?'. Dijo: 'Ve a YouTube y echa un vistazo'. Desde entonces, probablemente no he parado (de ver sus videos). Zidane representaba el jugador que yo quería ser”.

HEREDERO DEL DORSAL Y LAS BOTAS DE ZIZOU

"Espero preservar el legado de su número (el 5) y de sus botas", subrayó Bellingham en su discurso: "Espero que haya muchos grandes momentos por delante, continuar con el legado de esta bota, de esta marca, y tratar de inspirar a la siguiente generación que viene detrás de mí. Antes lo hicieron Zidane, Beckham o Gerrard y ahora es mi responsabilidad y orgullo y espero disfrutar de ello”.

Bellingham no escondió su satisfacción por “ganar un trofeo como el Golden Boy”, por llegar “de forma natural”: “Había sido segundo dos veces y la verdad es que no me gustó. Te lo tomas como algo personal cuando no ganas. Para mí, se trataba de seguir empujando, seguir intentándolo, y al final lo conseguí". Pese a todo tiene los pies en el suelo: “Todavía estoy aprendiendo, desarrollándome y tratando de ser mejor cada día y superar mis límites”.