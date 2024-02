El Sevilla irá hasta el final contra Real Madrid TV

Lío entre la RFEF y el Sevilla con Real Madrid TV como telón de fondo. El Sevilla, antes de visitar el Santiago Bernabéu, envió un escrito formal a la Federación Española denunciando las prácticas intimidatorias del canal de propaganda madridista contra los árbitros que, jornada tras jornada, dirigen los encuentros al conjunto blanco. Incluso el vestuario blanco está harto de su propio canal.

Este primer escrito, sin embargo, no ha tenido respuesta alguna por parte de la RFEF, como ha informado la 'Cadena Ser'. Esta información asegura que el ente federativo no ha sido ni siquiera valorada "porque no se indica que ningún precepto del código disciplinario haya sido infringido". De esta manera, el Sevilla no ha recibido tampoco respuesta por ello. De hecho, se enteró por la propia emisora de radio que no habría respuesta.

Enfado monumental del Sevilla

El enojo, al parecer, fue mayúsculo por parte del conjunto hispalense, que no está dispuesto a aceptar un no por respuesta, por lo que van a insistir en ello. ¿Cómo? Preguntando a la RFEF de qué manera y en qué formato deben presentar la denuncia para que sea admitida a trámite y, si correponde, abrir el correspondiente expediente para investigar el objeto de la propia denuncia.

Es decir, el Sevilla irá hasta el final para defender lo que cree es justo: obligar a Real Madrid TV a dejar de condicionar los arbitrajes semana tras semana, jornada tras jornada, sin que haya ningún tipo de consecuencia por ello.