Real Madrid Televisión y el typhos

REAL MADRID -SEVILLA FC

Una jornada más, para no perder la costumbre, el Real Madrid ha ganado de manera dudosa. La lesión del arbitro y su substitución antes del gol, podría ser perfectamente un sketch escrito por el gran Totò. Los errores arbitrales, también con el VAR, siguen decantándose favorablemente hacia un costado, el blanco. El fuera de juego posicional se pita dependiendo del color de la camiseta, y esta vez, aunque Rüdiguer en un primer instante se dirija al balón para participar en la jugada, al arbitro asistente y a sus compañeros del VAR les ha parecido que lo hacía para andar un poquito en el césped del Bernabeu.

Esta bien estirar las piernas un rato después de 80 minutos de deporte, esto es innegable. Las interpretaciones a la carta se están cargando el potencial del VAR y claro, ayudados también por los famosos videos de Real Madrid TV que lo único que consiguen es poner presión a los árbitros.

Este método de presión desleal no es nuevo, la mafia -que así se le llama a esta táctica- consiste básicamente manipular y someter a alguien a presiones e incomodidades emocionales para que acabe haciendo lo que uno quiere. Que semana tras semana se permita que estos pocos energúmenos fanáticos disfrazados de periodistas se dediquen a mentir y manipular a sus anchas, está dando sus frutos: el análisis objetivo de Archivo VAR, que estudia caso por caso las decisiones arbitrales, llega a la conclusión de que, si se hubiera arbitrado correctamente, el Barça y el Madrid estarían a la par y no a 8 puntos.

Pero yo entiendo a los árbitros, entiendo su subconsciente bloqueado por la presión desleal y manipuladora de un medio que se dedica exclusivamente a apuntar con el dedo -eso sabemos que gusta en Madrid- a todo aquel que tenga la mala suerte de tener que arbitrar al Real Madrid el fin de semana. El modus operandi de estos pseudoperiodistas es de dudosa legalidad: claro, no hace falta hablar de la falta de ética que es inexistente.

Pero si en algo son buenos los malos, es en no tener remordimientos, y si encima ser malo te da resultados, los remordimientos aun quedan más lejos. Mientras Rüdiguer sigue con su caminata por el césped del Bernabeu, los amigos de Real Madrid ya están preparando el video para su próxima victima, que llegará al vestuario arbitral con la presión y el miedo de no contentar a esos fanáticos que les encaja mejor la nomenclatura de tifosi, no por el idioma, si no por el origen y la etimología de la palabra.