El selecto 'club' donde ha accedido Marcelo

A sus 35 años, el lateral brasileño se convierte en el duodécimo futbolista que ha conquistado la Champions League y la Copa Libertadores Marcelo calificó como "el mejor día de mi vida" el triunfo del Fluminense ante el Boca Juniors, en la final de la Libertadores 2023 celebrada en Maracaná

Marcelo entra en un 'club' muy selecto. Es el duodécimo futbolista sudamericano que tiene en su currículum los dos principales torneos continentales de clubes del planeta: la Champions League y la Copa Libertadores.

Más información Más información Bellingham lidera la carrera por el 'Pichichi' 2023-2024

Durante las dieciséis temporadas que estuvo en el Real Madrid fue cinco veces campeón europeo: 2013-14, 2015-16, 2016-2017, 2017-18 y 2021-22). Y, ahora, con 35 años, en el año en que ha regresado a Brasil y al Fluminense, el club donde se formó como jugador, y que acaba de ganar su primera Copa Libertadores, tras imponerse 1-2 al Boca Juniors, en la final disputada en el mítico Maracaná.

"Este título es muy especial, porque lo he logrado con mi club del corazón, donde me dieron las herramientas necesarias para convertirme en futbolista. Esto no tiene precio. Estoy viviendo un momento. Este es el día más feliz de mi vida", expresó el lateral, que, en diciembre, disputará el Mundial de Clubes de la FIFA, en Arabia Saudí.

Marcelo es el segundo futbolista en este 2023 que logra el 'doblete' continental, tras Julián Álvarez, que en junio, en la final de Estambul, ganó la Champions League con el Manchester City, de Pep Guardiola, y, anteriormente, en 2018, había ganado la Libertadores con el River Plate, que dirigía Marcelo Gallardo.

LA LISTA DE LOS DOCE ELEGIDOS

Cafú (Brasil)

Sao Paulo: Copa Libertadores 1992

Milan: Champions League 2006-07

Dida (Brasil)

Cruzeiro: Copa Libertadores 1997

Milan: Champions League 2006-07

Roque Júnior (Brasil)

Palmeiras: Copa Libertadores 1999

Milan: Champions League 2002-03

Walter Samuel (Argentina)

Boca Juniors: Copa Libertadores 2000

Inter de Milán: Champions League 2009-10

Carlitos Tevez (Argentina)

Boca Juniors: Copa Libertadores 2003

Manchester United: Champions League 2007-08

Ronaldinho Gaucho (Brasil)

FC Barcelona: Champions League 2005-06

Atlético Mineiro: Copa Libertadores 2013

Neymar Jr. (Brasil)

Santos FC: Copa Libertadores 2012

FC Barcelona: Champions League 2014-15

Danilo (Brasil)

Santos FC: Copa Libertadores 2012

Real Madrid: Champions League 2015-16

Rafinha (Brasil)

Bayern Munich: Champions League 2012-13

Flamengo: Copa Libertadores 2019

David Luiz (Brasil)

Chelsea: Champions League 2011-12

Flamengo: Copa Libertadores 2022

Julián Álvarez (Argentina)

River Plate: Copa Libertadores 2018

Manchester City: Champions League 2022-23

Marcelo (Real Madrid)

Real Madrid: Champions League 2013-14, 2015-16, 2016-2017, 2017-18 y 2021-22

Fluminense: Copa Libertadores 2023