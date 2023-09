La rueda de prensa de Carlo Ancelotti, en directo

Ancelotti: "Si no está Bellingham, jugará otro. La plantilla ha demostrado que ante la falta de jugadores importantes son capaces de arreglarlo bien. No es para ponerse a llorar (risas)".

Ancelotti: "No hay diferencia. Nos gusta prepararlos. Tenemos la máxima ilusión para ser protagonistas".

Ancelotti: "Queremos ganar para sumar punto e intentar ganar la Liga, no para meter en aprietos al Atlético de Madrid".

Ancelotti: "El derbi siempre es una gran oportunidad, ya estés en un buen momento o en uno más difícil. Son partidos especiales, dos equipos con mucha calidad e intensidad. No creo que los partidos contra Valencia y Lazio afecten al Atlético de Madrid en el partido de mañana".

12:58

Riesgo con Vinicius

Ancelotti: "Ha entrenado dos días con el grupo porque no hay riesgo. Si hubiese riesgo, no estaría con nosotros, no nos la jugaríamos. Lo evaluaremos mañana".