Rüdiger: "Cuando son racistas con Vinícius Jr, automáticamente lo son conmigo"

Aseguró que cuando la gente es racista con su compañero, "automáticamente" lo son con él Rüdiger hizo hincapié en que los racistas son "sólo una minoría en este país"

Antonio Rüdiger, defensa alemán del Real Madrid, aseguró que cuando la gente es racista con su compañero de equipo Vinícius Júnior, "automáticamente" lo son con él, al ser preguntado sobre este problema del fútbol español.

"Si me pregRüdiger hizo hincapié en que los racistas son "sólo una minoría en este país"Rüdiger hizo hincapié en que los racistas son "sólo una minoría en este país"untas si alguien ha sido racista conmigo en España, la respuesta es no. Si me preguntas si Vinícius Jr lo sufre, es evidente que sí. Y cuando le insultan y son racistas con él, automáticamente lo son conmigo, aunque no me lo hayan dicho directamente a mí. Pero esto no es solo un problema que haya en España, pasa en todas partes", afirmó el futbolista en una entrevista en GQ.

Rüdiger hizo hincapié en que los racistas son "sólo una minoría en este país", pero remarcó que necesitan "ser corregidos" porque es importante que todo el mundo sepa que "todas las personas somos iguales".

El ex zaguero del Stuttgart, Roma y Chelsea habló sobre cómo es jugar en España y señaló que es un fútbol "muy técnico e intenso", así como confesó que es "muy feliz" en Madrid porque hay "gente de muchas procedencias viviendo en paz".

El alemán remarcó que si no estás "motivado" jugando en el Real Madrid "tienes un problema" y confesó que su objetivo es ganar la Liga de Campeones con el club merengue.

"No siento que lo haya ganado todo, para ser sincero. Uno de los grandes objetivos que tengo es ganar la Liga de Campeones con el Real Madrid. Si no la ganas, es como un fracaso. Tengo 30 años, estoy en mi 'prime' y tengo mucha hambre de títulos", indicó.

Por último, hizo referencia al sonado marcaje al noruego Erling Haaland en la ida de semifinales contra el Manchester City y destacó que le "encanta esa atmósfera" porque brilla más cuando "la gente duda" de él.