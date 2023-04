El rompecabezas de Ancelotti para la vuelta de Copa en el Nou Camp

Su plan habitual ha fallado en los tres últimos Clásicos, se espera que el italiano busque soluciones para intentar dar la vuelta a la eliminatoria Solo cuatro jugadores tienen asegurado el puesto, los otros siete son elecciones estratégicas por decidir

Carlo Ancelotti tiene la difícil papeleta de plantear un Clásico que se aleje del patrón de los tres últimos en los que salió victorioso el Barcelona y en los que coleccionó tres derrotas importantes: una que valió un título, la Supercopa de España; otra supuso la alfombra roja en la Liga para los azulgrana, que se fueron a 12 puntos en la clasificación, y media eliminatoria de Copa, con el 0-1 en la ida disputada en el Bernabéu. Toca jugar la vuelta y el italiano tiene la responsabilidad de cambiar o probar algo para romper esta racha negativa en la que se juega un puesto en la final y quien sabe si su continuidad al frente del equipo.

Ancelotti no es muy amigo de las probaturas. Es cierto que su equipo no tiene un estilo de juego definido, es capaz de adaptarse a los partidos, pero su mejor arma siempre fue el juego directo y el contragolpe, dos condiciones que han brillado por su ausencia ante los de Xavi. Tiene diez titulares habituales para repetir sus planteamientos, solo le falta Mendy en la banda izquierda, puesto que tiene cubierto con tres posibilidades: Nacho, Alaba o Rudiger, que ha superado unas dolencias en la rodilla que le dejan en desventaja. Carvajal parece fijo, pero más por su experiencia que por su rendimiento y si pone a Lucas Vázquez no extrañaría a nadie. Solo Militao y Courtois tienen el puesto asegurado atrás.

EL DIBUJO DEFINIRÁ LA AMBICIÓN

El centro del campo va a depender del dibujo que elija. Kroos, Modric, Valverde y Camavinga han sido sus apuestas en los tres últimos enfrentamientos ante los culé, dejando en el banquillo a Tchouameni y Ceballos. Otra cosa es que cambie el dibujo para buscar una alineación más agresiva que podría ser el 4-3-3 e incluso el 4-2-3-1 que dispuso para golear al Valladolid. En cualquier caso, ningún centrocampista tiene asegurada la titularidad, aunque Valverde y Modric son los que más opciones tiene tras descansar el domingo. Sin embargo, Kroos es un fijo en sus planteamientos y las prestaciones de Camavinga están aportando energía y versatilidad a la medular. Tchouameni es un medio centro de contención útil, mientras que en Ceballos no acaba de confiar al cien por cien.

Arriba Benzema y Vinicius son intocables. El ataque que elija marcará el estilo y será un mensaje de ambición o simple continuidad. Si apuesta por el 4-4-2 se cierran las opciones para los demás delanteros. Si se decide por el 4-3-3, Rodrygo sería el tercer estilete ofensivo sacrificando un centrocampista, y si se la juega con el 4-2-3-1, Asensio se sumaría a Rodrygo y Vinicius como medias puntas por detrás de Benzema, a costa de debilitar la medular con dos componentes que ejercerían de medios centros.

Ancelotti tendrá que decidir cuál de las tres opciones elige, pero también podría apostar por un 5-3-2, con tres centrales y dos carrileros adelantados, pero tendría que sacrificar jugadores ofensivos. Un dibujo que no parece probable y que no ha probado en toda la temporada. El italiano tiene que resolver este difícil rompecabezas para intentar remontar el 0-1 de la ida ante un Barça sólido que le tiene comida la moral al Madrid esta temporada.