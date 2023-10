El Real Madrid no se olvida de Osimhen

Según apunta 'AS', el club blanco sigue teniendo muy presente al nigeriano de cara al próximo mercado de verano La prioridad sigue siendo Mbappé para la próxima temporada, pero en el Real Madrid se trabaja en un 'plan B'

En el Real Madrid tienen muy claro que toca reforzar la delantera de cara a la próxima temporada. Se marcharon Benzema y Asensio y el conjunto blanco apenas pudo sumar gol en ataque con el fichaje de Joselu. Un gran suplente y un buen jugador para partidos que se complican, pero no el '9' titular que Florentino Pérez quiere de cara al próximo año.

Kylian Mbappé será, nuevamente, el gran objetivo, como casi todos los veranos. Sin embargo, si el galo finalmente no cayera en el Santiago Bernabéu, en el Real Madrid tienen claro que no pueden estar otro año sin fichar a un delantero de primer nivel si se quieren competir todos los títulos. Es por ello que, según 'AS', la dirección deportiva blanca tiene en el punto de mira a Victor Osimhen como gran fichaje para la próxima temporada.

Victor Osimhen, celebrando un gol | Tiziana Fabi

El favorito es Mbappé, pero en Madrid no se olvidan del delantero nigeriano, que viene de anotar 31 goles la campaña pasada siendo pieza indiscutible del Nápoles de Spalletti y ahora ha iniciado el año del mismo modo. Se le caen los goles de los bolsillos, algo que el Real Madrid necesita como el comer. Tiene jugadores con mucho gol, pero no goleadores por definición.

Con Osimhen, el Real Madrid firmaría a un '9' de garantías que es capaz de vivir en área rival y de ser letal con espacios. Promete facilidad para ver portería y sería un arma letal para las contras junto a Rodrygo y Vinicius.

Veremos qué sucede con su futuro, pero parece estar más fuera que dentro de Nápoles. La reciente polémica por un vídeo del Nápoles en el que se le criticaba por fallar un penalti podría ser la gota que colmara el vaso y forzara el traspaso definitivo del jugador. El Real Madrid estará muy atento a su futuro... y al partido de hoy de Champions.