Joselu cuestiona el favoritismo de Ancelotti por Rodrygo

El canterano cumple cada vez que es titular, mientras que el brasileño anda perdido en una crisis de confianza lejos de su mejor versión El italiano evita que Brahim pueda entrar en la competencia cuando está demostrando estar mucho más enchufado que su compañero

En el Real Madrid hay debate en torno a Rodrygo. Un jugador del que se espera mucho, pero que anda perdido en una crisis de confianza que le aleja de su mejor versión. Tiene muy poca competencia, solo Joselu y acaso Brahim, ante las carencias ofensivas de un equipo al que sujetan con sus goles centrocampistas como Bellingham. Rodrygo está decepcionando en este inicio de temporada, con actuaciones grises y escasa influencia en el juego ofensivo de los suyos. Ha marcado un gol en 10 partidos, en los que ha jugado 750 minutos.

A pesar de su bajo rendimiento, Ancelotti intenta rehabilitarlo a base de no retirarle su confianza y mantenenerlo en el equipo. Solo hizo un amago al dejarlo en el banquillo ante el Girona, pero fue un simple parón que no tuvo continuidad. Volvió la titularidad en Nápoles. Rodrygo no mejoró su juego ante el campeón italiano, volvió a pasar inadvertido recordando a aquel Asensio que solo aparecía con cuentagotas. Ha sido titular en nueve de los 10 partidos, pero no se lo ha ganado.

JOSELU Y BRAHIM MARCAN CUANDO SON TITULARES

El brasileño se enreda en su fútbol, no le sale nada y a diferencia del ahora jugador del PSG, no ve portería cuando el Real Madrid necesita finalizadores y más si se trata de un delantero. Esa función si la está cumpliendo con solvencia Joselu, que ha sido titular en cinco partidos y ha marcado en cuatro. Está asegurando casi un gol por titularidad, y eso es una garantía para su equipo. Pese a ello, Ancelotti mantiene su fe en el brasileño dándole más oportunidades de las que se gana. Confía más en él que en Joselu al que, además, puede seguir entrenando en Brasil cuando sea su seleccionador.

Hay otro jugador que llama con un mazo a la puerta de la titularidad, Brahim. El malagueño está siendo un revulsivo cada vez que aparece. Deja pinceladas de su clase y se asocia con sus compañeros mejor que Rodrygo. Pero Ancelotti evita que entre en esa competencia pese a estar mucho más enchufado que su compañero. Le concede los minutos de la ‘basura’ y en la única titularidad que le dio marcó un gol y fue elegido MVP del partido (Las Palmas). Son las rarezas de un entrenador que tendrá sus razones para mantener a Rodrygo, decisión que no convence a nadie cuando tiene a otros jugadores que lo están haciendo mucho mejor.