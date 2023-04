Rodrygo entra en la convocatoria, a pesar del susto matutino

El delantero brasileño se ejercitó finalmente junto al resto de sus compañeros y entra en la convocatoria El Real Madrid se enfrentará al Villarreal en la vigésimo octava jornada de LaLiga Santander tras la semifinal copera

El delantero brasileño Rodrygo Goes no completó todo el entrenamiento junto a sus compañeros del Real Madrid y cuando saltó al césped se le vio con una protección en la rodilla derecha, que según confirmó su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, no le impedirá estar ante el Villarreal en la vigésimo octava jornada de LaLiga Santander.

Fue la imagen de la mañana en Valdebebas, la incorporación de Rodrygo a los rondos con una protección en la rodilla derecha después de asentarse en los primeros minutos de calentamiento sobre el césped. Susto que no le ha privado de entrar en la convocatoria de Carlo Ancelotti para enfrentar al 'submarino amarillo'.

Carlo Ancelotti lo recibió con un gesto de cariño, preocupándose por el delantero brasileño que fue titular en el clásico copero del Camp Nou, y a la conclusión de un suave entrenamiento confirmó que Rodrygo no descansará por la cercanía del duelo de la Liga de Campeones ante el Chelsea.

"Ha llegado más tarde al entrenamiento por un problema personal y ha comenzado con trabajo individual. Luego ha estado con el grupo, no tiene problema, ha entrenado bien y creo que va a jugar", informó Ancelotti en rueda de prensa.

De esta manera, el técnico madridista tan solo sufre la baja del francés Ferland Mendy para medirse al Villarreal, único jugador que no saltó al campo y se quedó en el interior de las instalaciones completando su plan de recuperación por la rotura muscular que le tendrá un mes aún apartado de los terrenos de juego.

En la única sesión de entrenamiento de la que dispuso Ancelotti para preparar el encuentro ante el Villarreal, tras remontar las semifinales de Copa del Rey en el Camp Nou y dar libre a sus jugadores el jueves, la plantilla madridista apenas se ejercitó de forma suave durante una hora en la que el técnico vio el estado de los jugadores que más cansancio acumulan para tomar decisiones sobre un once que tendrá rotaciones para LaLiga Santander.