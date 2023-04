Mijatovic, sobre Ancelotti: "Tengo la sensación de que algo pasa"

El ex jugador del Real Madrid habló en El Larguero sobre la situación del técnico y otros nombres propios como el de Vinicius "Creo que Carletto no está tan contento como hace unos meses"

El futuro de Carlo Ancelotti en el banquillo del Real Madrid sigue siendo una incógnita. El propio técnico reconoció que tenía oferta para entrenar a la selección de Brasil. Y después del clásico de Copa del Rey, el ex jugador blanco Mijatovic repasó la actualidad del club madrileño y, en especial, la situación del entrenador italiano.

"Tengo la sensación de que algo pasa y que 'Carletto' no está tan contento como hace un par de meses atrás. Me gustaría que esté ahí otro año. Tiene que entender que el Real Madrid es un club muy complicado, depende siempre de si consigues o no los títulos importantes. Tiene que estar tranquilo porque la gente y los jugadores le quieren mucho", decía.

Sobre Vinicius, dijo que "su rendimiento es espectacular, creo que es el jugador más temible ahora mismo en Europa. Por eso le provocan. Él todavía cae en esas trampas, creo que pierde demasiada energía en pelear con los jugadores del equipo contrario. Tiene gestos malos hacia los árbitros, pero creo que eso se puede trabajar".