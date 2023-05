El Real Madrid llega a la Champions al límite de sus fuerzas

Algunos jugadores dicen llegar “muertos” a este final de temporada, tras hacer frente a un calendario de locos que denuncia Florentino Pérez El equipo de Ancelotti está muy castigado para recibir al City y tendrá menos de tres días para preparar el choque tras ganar la Copa del Rey

Florentino Pérez no suele prestarse a rajadas, eso lo deja para otros o para filtraciones en los medios afines. Sin embargo, tras la final de Copa y ante la inminente eliminatoria frente al City, que llega pletórico a las semifinales de la Champions, el presidente del Real Madrid no se escondió e hizo su denuncia: “No nos dan tiempo a descansar. No sé quién pone el calendario pero deberían hacérselo mirar”.

El dirigente blanco puso la guinda a las denuncias puntuales de Carlo Ancelotti que en esta recta final de la temporada ha mostrado su disconformidad con los grandes estamentos del fútbol por defender cada uno sus intereses olvidándose del deporte. “El calendario, objetivamente, no tiene sentido. Es muy apretado, con demasiados partidos. Hay que avaluar la salud de los jugadores, que son la parte más importante del fútbol”, se quejó el italiano.

JÓVENES Y VETERANOS

A algunos jugadores blancos no les da la vida jugar tantos partidos, como reconoció Valverde tras acabar la final ante Osasuna: “Estoy muerto; muy cansado, pero muy cansado”. El uruguayo, 24 años, lleva jugados 57 partidos esta temporada, entre el Madrid y su selección. Acumula 4.650 minutos desde agosto, 300 menos que Vinicius, 22 años, con 4.900’ y otros 57 partidos a sus espaldas. Rodrygo, 22 años, es el que más partidos jugados lleva, 58 en todo el curso, aunque baja en minutos disputados, 3.650’.

Esa juventud les protege de lesiones, algo que no ocurre con los más longevos, como Benzema (35 años, 16 partidos perdidos) Modric (37, 31 titularidades pero solo completó 7 partidos), Courtois (30,12 bajas), Alaba (30, 18 ausencias) ... La fatiga y las lesiones pasan factura por un calendario apretado pero también por la gestión de Ancelotti, que con una plantilla de 23 hombres ha cargado a 14 muy por encima del resto y eso pasa factura.

ÚLTIMO ENTRENAMIENTO

El equipo se entrenó en jornada de recuperación y solo tendrá este lunes para preparar el partido contra el City (Valdebebas, 18,00 h.). Ancelotti tiene que evaluar el nivel de cansancio de sus jugadores principales para hacer frente con garantías a los de Guardiola. Ceballos es baja por lesión y Militao, por sanción. Mendy se incorporó ayer al grupo tras más de un mes de baja, e hizo parte del entrenamiento, pero no se espera que sea titular.

Luka Modric respondió bien los minutos que jugó en Sevilla ante Osasuna y, salvo sorpresa, será titular junto a Kroos desplazando del once a Tchouameni. Sin Militao, Rudiger será su recambio, por lo que Camavinga seguiría en el lateral izquierdo. El ataque será el mismo con Rodrygo, Benzema y Vinicius para amenazar a un City que llega a Madrid en un gran momento.