Ancelotti carga con dureza contra el calendario

"Los futbolistas no pintan nada", ha lamentado el técnico italiano en su comparecencia Ancelotti ha explicado que solo han tenido ocho días libres desde el 30 de diciembre

Carlo Ancelotti se ha mostrado, en la rueda de prensa previa al partido ante el Celta, muy crítico con el calendario. El técnico ha insistido en que hay demasiados partidos y que los jugadores deberían tener más cosas que decir.

"El calendario es demasiado apretado y objetivamente no tiene sentido. Hay que evaluar la salud de los jugadores que son la parte más importante del fútbol. Aquí LaLiga piensa en lo suyo, la FIFA en lo suyo y los futbolistas no pintan nada. Tiene que cambiar esto".

El técnico ha querido matizar que no se trata de un caso puntual, sino de una dinámica que se repite toda la temporada. "No nos quejamos de que se pueda jugar martes o miércoles, porque en tres días te puedes recuperar bien. Pero también he escuchado que el Madrid tiene demasiados días libres. He mirado el calendario y desde el 30 de diciembre hasta ahora hemos tenido solo ocho días libres".

Ancelotti también ha destacado el momento del Atlético y ha valorado la posibilidad que ganen en el Camp Nou y sacudan LaLiga. "Tenemos o que hacer lo nuestro y pelear hasta el último partido. Creo que estamos en una buena dinámica, entonces el objetivo es pelear hasta el final y mantener una buena dinámica", ha empezado diciendo.

