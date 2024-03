Ancelotti echa un cable a Real Madrid TV

El Real Madrid tiene que acabar de rematar al RB Leipzig. Un cuadro germano que en la ida de estos octavos de final de la Champions League en casa puso contra las cuerdas, sobre todo en la primera parte, al equipo de Ancelotti. Encarrilado, pero nada decidido todavía.

'Carletto' ha atendido a la prensa este martes en la previa del choque de la máxima competición continental. Él y Eduardo Camavinga. Ha tocado todos los palos el entrenador italiano, que ha hecho referencia al lío de Mestalla, a la expulsión de Bellingham, la posible sanción. E incluso a Real Madrid TV.

EXPULSIÓN A BELLINGHAM

Acerca de la sanción a Bellingham: "Bellingham lo da todo en el campo, lo está haciendo muy bien. La tarjeta roja del otro día es equivocada. No ha insultado a nadie".

Y sobre las polémias que acumula el canal televisión del Madrid y sus vídeos sobre los árbitros que se hacen virales semana sí semana también, 'Carletto' considera que "Real Madrid TV es un medio de comunicación que expresa una opinión, como los otros medios".

Ancelotti, masticando chicle en el banquillo de Mestalla / AP

Sobre esa posible llegada (que se da por hecha) de Mbappé: "La verdad es que no he hablado con Mbappé, es jugador del PSG. No sé que hará la temporada que viene". Sin confiarse frente al Leipzig: "No nos podemos confiar, hemos evaluado el partido de la ida. Creo que estamos preparados para mostrar la mejora defensiva. Son muy peligrosos en transiciones, son muy rápidos. El partido tiene que ser completo para ganar la eliminatoria".

Momento duro el que se vivió en Mestalla sobre el estado físico de Diakhaby: "Todos nosotros nos hemos preocupado por Diakhaby , sentimos mucho lo que ha pasado. He hablado con él, con paciencia va avolver Las lesiones en el futbol son bastante frecuentes, hemos estado cerca de él. Creo que va a voler bien le deseamos lo mejor".

¿Nota para lo que llevan de temporada? "Hasta ahora lo hemos hecho muy bien, pero aún falta mucho. Después haremos una evaluación de la temporada".

CAMAVINGA, CONFIADO

No tiene dudas Eduardo Camavinga sobre quién es favorito a llevarse el título: "Somos favoritos para ganar la Champions, este club siempre lo es". ¿De qué prefiere jugar? "Me gusta más jugar de pivote, pero puedo jugar más adelante, pero me gusta más de pivote".