Real Madrid-Chelsea, la Champions o la vida

Ambos se juegan la temporada en los cuartos de final, aunque más los ingleses que no ocupan ni puestos europeos en la Premier El proyecto 2023-24 de los blancos depende de lo que ocurra en esta eliminatoria, con hasta once jugadores y el técnico que se juegan seguir

Real Madrid y Chelsea se juegan más que el pase a las semifinales de la Champions League. Los dos últimos campeones de la competición han hecho una temporada irregular en sus respectivas Ligas, pero más los londinenses, que en la Premier están a 14 puntos de clasificarse para Europa. Los madridistas también se juegan su credibilidad después de fracasar en la Liga, en un curso en el que ha alternado luces y sombras sin que nadie sepa muy bien el por qué de esa tremenda irregularidad.

El Real Madrid parte como favorito más que nada por el bache en el que se encuentra el Chelsea, muy lejos del equipo competitivo de las dos últimas temporadas en las que ganó la Champions en 2021 tras eliminar a los blancos y caer contra ellos en la del año pasado que se adjudicaron los madridistas. Un Chelsea que se ha gastado 600 millones de euros en fichajes entre el mercado veraniego e invernal para reconstruir un proyecto que no acaba de funcionar, y que tiene al equipo en la Premier más cerca del descenso que de los puestos de arriba. No meterse en Europa será un drama para los ‘blue’, y se agarran a esta Champions como bote salvavidas.

MEDIA PLANTILLA ‘CONGELADA’

Pero los ingleses tienen ante sí la oportunidad de corregir su errática temporada. Tiene potencial para eliminar a los blancos, otra cosa es que Lampard, que relevó a Tuchel tras el paso fugaz del interino Bruno Saltor, dé con la tecla para tumbar a un rival que en la Champions se transforma para sacar su mejor versión y superar las pruebas más difíciles. En esta ocasión los blancos no tendrán el factor campo a favor en el partido de vuelta como ocurriera la temporada pasada en sus eliminatorias ante el PSG, Chelsea y City para llegar a la final que ganaron al Liverpool el año pasado.

Pero los madridistas también se juegan mucho. Sobre todo, once jugadores de los 23 que componen la plantilla, siete que terminan contrato y otros cuatro que no han contado este año con Ancelotti al frente. También el italiano se juega su continuidad y cumplir el año que le queda de contrato. El club ha congelado la continuidad de todos ellos, aunque alguno como Benzema tiene asegurado el puesto. De lo que suceda en esta Champions puede depender el proyecto de la próxima temporada. Los jugadores saben a lo que se enfrentan en un club que no le tiembla la mano cuando el equipo no ha estado a la altura, empezando por el entrenador.