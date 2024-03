La razón por la que Mbappé retrasa el anuncio de su fichaje por el Real Madrid

A pesar de que es un secreto a voces que será jugador del Real Madrid la próxima temporada -según desveló MARCA hace un mes- Kylian Mbappé sigue sin pronunciarse sobre su futuro.

Sí dejó claro el francés, sin embargo, que "La Eurocopa será mi prioridad, espero que esté resuelto para entonces". Y es por eso que decía que si no ha anunciado nada todavía "es porque no tengo nada que anunciar", afirmaba. ¿Entonces, por qué todavía no ha dicho nada sobre su futuro y mantiene este hermetismo?

Jérôme Rothen, exjugador del PSG y comentarista de RMC Sport, habló sobre ello: "Mbappé va a fichar por el Real Madrid. No le digo nada nuevo a nadie".

Y añadió que "lo anunciará antes de la Eurocopa, cuando el PSG sea eliminado de la Champions o si el Real Madrid queda eliminado contra el Manchester City (en cuartos) o en semifinales", explicaba Rothen. "Mientras exista la posibilidad de ver el PSG-Real Madrid, no lo hará. No anunciará nada".