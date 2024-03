¡Mbappé rompe el silencio sobre su futuro!

Era uno de los momentos más esperados. Kylian Mbappé se ha pronunciado hoy tras meses de silencio, envuelto en rumores sobre su futuro. La estrella del PSG y de la selección de Francia ha sido el protagonista en la rueda de prensa previa al partido que jugará el conjunto de Didier Deschamps ante Alemania.

"No tengo nada que anunciar. El día que tenga algo que decir, lo diré, pero hasta entonces no hay nada que decir", confesó la estrella del PSG sobre su futuro, sin confirmar las noticias de que no seguirá en el club. "Tengo la misma ambición de siempre. Siempre he dicho que los Juegos Olímpicos de París son algo especial y que querría estar, pero siempre he dicho que no depende de mí. La decisión final es de la Federación, ahora no puedo decir nada, porque no tengo ninguna noticia sobre si me dejarán jugarlos. Si voy, será un sueño. Si no, lo aceptaré y haré lo que me digan", concluyó sobre los Juegos.

Su sonrisa al ser preguntado por el Madrid

"¿Tú me has visto perturbado en mis últimos partidos? Yo siempre estoy concentrado en el próximo partido", afirmó Mbappé al ser preguntado por los rumores del entorno sobre el Real Madrid y la posible intervención de Macron, aunque el futbolista dejó una sonrisa misteriosa mientras el periodista mencionaba la pregunta. "Mi prioridad es la selección, cuando estoy aquí nada más importa y voy a mantenerlo".

Mbappé, entre Juegos Olímpicos y Eurocopa / SPORT

"Yo nunca me he escondido. El día que tenga que anunciar algo lo haré, nunca he tenido miedo, vendré y lo diré. No será nada grave, simplemente es que ahora no tengo nada importante que anunciar, siento mucho decepcionaros", explicó Kylian, antes de ser preguntado por si su contrato terminaba el 30 de junio. "Sí, pero ahora no es un tema de conversación. La cuestión de si me voy a quedar o no ahora es irrelevante. La idea del triplete es más importante que si me quedo o no", respondió.

"Me concentraré en la selección francesa cuando llegue la Eurocopa. Creo que para entonces todo (su futuro) estará resuelto", afirmó un Mbappé que también fue preguntado por el vídeo viral de Bellingham y Tchouameni: "Nos hemos reído bastante, ha sido simpático, pense que se trataba de mí pero no es así".