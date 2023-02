Raíllo espera con el cuchillo entre los dientes a Vinicius

El futbolista del Mallorca aseguró que nunca pondría al brasileño como ejemplo para sus hijos El cordobés fue criticado en la primera vuelta ante el Madrid por una dura entrada sobre Rodrygo

El Mallorca recibe al Real Madrid este domingo a partir de la 14:00 horas en la primera jornada de la segunda vuelta liguera. Los blancos ya vencieron en el partido disputado en Ses Illes por 0-3, gracias a los tantos de Vinicius y Benzema, este último por partida doble, en un encuentro no exento de polémica.

El defensa del Mallorca Antonio Raíllo y Vinicius tuvieron un enfrentamiento, después de que el brasileño fuese el centro de todas las faltas de los locales. El capitán del conjunto vermellón le recriminó que dejase de simular faltas, motivo por el que vio la tarjeta amarilla y el madridista hizo aún más mofa de la situación.

"Vinicius, que baile, pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión; luego, cuando se le tilda de provocador, usa el comodín del racismo", explicó tras aquel encuentro. Un relato sesgado, según los jugadores del Madrid, que vivieron de cerca el trato verbal y físico que dieron a su compañero

En recientes declaraciones a DAZN, Raíllo volvió a lanzar un dardo hacia Vincius, asegurando que "nunca le pondría de ejemplo para mis hijos, sí lo haré con Modric o Benzema, pero nunca a él".