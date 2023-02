El Real Madrid mantiene la presión sobre el Barcelona

Dos goles de Marco Asensio y Vinicius en el arranque del segundo tiempo acaban con un Valencia que sigue en la UVI A los blancos les costó materializar sus ocasiones; Gabriel Paulista fue expulsado por una dura patada a Vinicius

El Real Madrid sigue empeñado en mantenerse en la lucha por el título. Los blancos también sumaron los tres puntos en el partido aplazado por la disputa de la Supercopa de España y logran mantener los cinco puntos de ventaja respecto al Barcelona, aunque a costa de sumar dos nuevos jugadores a la lista de lesionados, Militao y Benzema. Marco Asensio y Vinicius firmaron los dos goles en el arranque del segundo tiempo. Al cuadro blanco le bastó pisar el acelerador tras el descanso para desmontar a un Valencia que sigue tiritando y sin ofrecer síntomas de mejoría tras la salida de Gattuso. Un gol anulado a Rüdiger a instancias del VAR en el descuento del primer tiempo había encendido a la afición madridista, pero las aguas se apaciguaron con los goles.

FICHA TÉCNICA Liga Santander RMA 2 ________________ 0 VAL ALINEACIONES Real Madrid Courtois, Nacho, Militao (Carvajal, 36'), Rüdiger, Camavinga, Modric (Fede Valverde, 66'), Kroos (Tchouaméni, 66'), Ceballos, Marco Asensio, Benzema (Rodrygo, 60') y Vinicius. Valencia Mamardashvili, Foulquier, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà, Musah (Cömert, 75'), Guillamón, Almeida (Ilaix, 70'), Castillejo (Marcos André, 58), Cavani (Fran Pérez, 75') y Lino (Lato, 70'). Goles 1-0, Marco Asensio (52'); 2-0, Vinicius (55'). Árbitro Alberola Rojas (comité castellanomanchego). Amonestó a Nacho (33'), Benzema (50'), Diakhaby (60') y Marco Asensio (62'). Expulsó con roja directa a Gabriel Paulista (72'). Incidencias Partido correspondiente a la 17ª jornada de la Liga Santander disputado en el estadio Santiago Bernabéu en presencia de 51.926 espectadores.

El Real Madrid ofreció dos versiones contradictorias durante los primeros 45 minutos. Volvió a dominar, pero sin la brillantez ni la efervescencia que exhibió en su anterior compromiso, y dejó que el Valencia llegara vivo al descanso al no aprovechar las escasas ocasiones que creó.

El partido arrancó con una ocasión clarísima para Marco Asensio, pero no acertó en el mano a mano ante el meta valencianista. Minutos después el mallorquín volvió a desperdiciar una gran oportunidad tras una asistencia de tacón de Benzema. Su volea fue desviada a córner por un defensa. Vinicius tampoco estuvo preciso en otro mano a mano ante Mamardashvili y su remate, manso, acabó sin problemas en las manos del portero georgiano.

La lesión de Militao dejó a Ancelotti muy contrariado. El italiano no para de recibir malas noticias en forma de lesiones en la línea defensiva.

POLÉMICA

Y también hubo espacio para la polémica. El equipo madridista se adelantó en el descuento con un gol de Rüdiger tras un córner, pero el VAR intervino para advertir al colegiado de la existencia de una falta previa de Benzema a Musah en el área.

El manotazo era evidente, aunque la acción invitaba a muchas interpretaciones, aunque Alberola Rojas no dudó, para sorpresa de la afición blanca, que se tomó muy mal la decisión del colegiado. Lo que pocos quisieron advertir es que la jugada nació en un córner que no debió haberse lanzado, ya que el pisotón previo de Camavinga a Foulquier fue clamoroso y el árbitro no señaló la falta.

El gol anulado a Rüdiger por manotazo de Benzema a Musah tras la revisión en el VAR | sport

Parecía que el partido se le iba a complicar al equipo blanco, pero el espejismo resultó evidente al comprobar su salida en tromba tras el descanso. El Real Madrid salió enrabietado y no tardó en dar carpetazo al expediente.

Marco Asensio se encargó de acabar con la incertidumbre con un zapatazo seco desde la frontal marca de la casa en el 52'. El balón se coló como un obús por la escuadra y la tranquilidad regresó a las gradas del Bernabéu.

El golazo de Marco Asensio ante el Valencia | LALIGA

TIRO DE GRACIA

El Valencia, que afrontaba el partido en una situación anímica muy complicada tras la salida de Gattuso, se vino abajo como un castillo de naipes. Al Real Madrid no le costó darle el tiro de gracia con una contra de Vinicius tres minutos después. El brasileño puso la directa y batió a Mamardashvili con un disparo cruzado.

El gol de Vinicius Junior al Valencia | LALIGA

El equipo valencianista se vio con la soga al cuello y pareció querer reaccionar con un disparo alto de Musah. No pasó de ahí su reacción. Modric y Benzema tuvieron en sus botas el 3-0 en dos acciones consecutivas, aunque la jugada dejó más secuelas en la enfermería local. Benzema se marchó con problemas musculares.

El Valencia lanzó definitivamente la toalla en el 72' cuando a Gabriel Paulista no se le ocurrió una idea mejor que soltarle una patada a Vinicius cuando éste le había superado. La expulsión fue inevitable tras el cruce de cables del defensa brasileño. De ahí al final fue un monólogo del Real Madrid.