Los pretorianos de Ancelotti, en riesgo de pagar sus excesos

El italiano insiste en los doce jugadores de campo a los que no da descansos, filosofía que acabó volviéndose en contra la temporada pasada Alaba, Vinicius y ahora Tchouameni los primeros en caer con siete jugadores que ya pasan de los 1.000 minutos al doblegar fuerzas con sus selecciones

Un Clásico no es precisamente el partido en el que un entrenador se guarde nada salvo por fuerza mayor. Ancelotti puso en liza a su once titular sobre el papel incluido Mendy, que acabó tocado y que se ha convertido en el jugador de cristal de la plantilla. El italiano debería dosificar a sus pretorianos si suma los partidos que juegan con sus selecciones, más que nada para protegerlos de sobrecargas físicas que acaben en lesiones. Pero, sobre todo, mirando al futuropara llegar enteros al momento de jugarse los títulos. Tiene la experiencia de la temporada pasada pero, de momento, parecer no tenerla en cuenta.

El italiano tiene una plantilla corta por culpa de las lesiones. Tiene 23 jugadores con dos porteros, que se quedan en 20 de campo con la baja de larga duración de Militao. A esto se suma que Güler no ha debutado también por lesión, lo que reduce a 19 las opciones de rotaciones que baja a 18 con un Ceballos que acumula dos lesiones y demasiados días en la enfermería. El italiano no tiene demasiados recursos, pero tampoco recurre a dar descansos y se apoya en 13 jugadores y casi todos duplican sus esfuerzos jugando con sus selecciones.

SEIS HABITUALES DE CAMPO QUE NO ROTAN

Seis jugadores de campo pasan de los mil minutos entre su equipo y su selección, y cinco solo con el Madrid: Rudiger, Bellingham, Valverde, Tchouameni y Rudiger, a los que se añade Carvajal si se le suman lo jugado con España. Todos son habituales en los onces iniciales de Ancelotti, son sus pretorianos que, de seguir en esta línea, están en riesgo de pagar esa sobrecarga de esfuerzos y minutos. Tchouameni se lesionó en el Clásico por ‘estrés’ en un dedo del pie, pero Alaba se rompió tras jugar ocho partidos sin parar, y Vinicius al poco de arrancar el curso.

A esas bajas obligadas de jugadores titulares se suma Mendy, cuya musculatura es ya de cristal tras la tercera lesión de esta temporada y dos de la temporada pasada que le tuvieron tres meses y 24 partidos en el dique seco. El italiano tiene en el banquillo otro grupo de secundarios a los que recurre a la fuerza. En pocas ocasiones les da salida si tiene a sus titulares sanos, aunque estén cansados. Nacho, Fran García, Joselu, Lucas Vázquez y Brahim son reservas, aunque alguno de ellos completa esa inactividad con minutos en la selección como Joselu y Fran García.