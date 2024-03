Osasuna se defiende del comunicado del Real Madrid

El Real Madrid emitió el pasado lunes por la noche un comunicado donde denuncian a Juan Martínez Munuera, árbitro del duelo entre los blancos y Osasuna, por "omitir los insultos de la afición local contra Vinicius en el acta". Esta mañana el club navarro ha replicado a los merengues asegurando que "no se profirió ningún cántico racista en el Sadar".

"Exigirá una rectificación inmediata a los medios que hayan ofrecido informaciones que no se ajusten a la realidad de los hechos y se querellará contra aquellos que persistan en la falacia". Osasuna ha sido claro en su comunicado, pidiendo que "no se manche la reputación de la afición, que a lo largo de su historia se ha significado precisamente por su postura antirracista".

El conjunto rojillo ha recordado que los insultos racistas no tienen cabida en este deporte y ha trasladado su solidaridad a Vinicius Junior y a Peter Federico, jugador del Valencia, por los ataques racistas que recibieron tras el choque entre Valencia y Madrid.

Osasuna ha dado las gracias a su afición que, de forma mayoritaria, tuvo un comportamiento excelente a pesar del doloroso resultado. Aun así, aceptan que un grupo muy pequeño de seguidores insultó a los jugadores rivales, pero según ellos "no tenían referencias racistas" y se trataban de cánticos que el club rechaza.

Finalmente, los pamplonicas han sacado pecho por haberse sumado a la campaña 'LaLigaVS' con motivo del Día Mundial de la Eliminación de la Discriminación Racial. Acuerdo en el que se sumaron 17 clubes de la Liga, uno de los que no fue precisamente el Real Madrid, que optó por personalizar su propia camiseta y no vestir la que llevaron los demás equipos. Algo que Osasuna lamenta por no poder "haber podido realizar una fotografía conjunta de ambos equipos escenificando la unión de todos en contra del racismo".