Figo: "El 'caso Negreira' debe tener consecuencias"

El exfutbolista del Real Madrid Luis Figo se ha referido al 'caso Negreira' en una entrevista concedida a 'Marca'. El portugués se ha mostrado muy tajante al respecto y considera que "hay que ir hasta el fondo y tiene que haber consecuencias, porque es muy grave".

Ahondando en las consecuencias que debería tener el 'caso Negreira', Figo ha optado por escurrir el bulto y no profundizar en materia. "No lo sé, no soy juez, y en España mira, podríamos estar toda la tarde hablando de lo que está pasando. Si hay leyes y hay jueces, hay que cumplirlas. Si hay leyes y no se cumplen, pues todos nosotros nos podemos saltar la democracia. Nos saltamos las leyes sociales y deportivas y listo. Las leyes no son iguales para todos, pero deberían", responde.

Por otra parte, Figo también se ha referido a la posibilidad de que Kylian Mbappé abandone el Paris Saint-Germain y ponga rumbo al Real Madrid. Preguntado por qué consejo le daría ha respondido: "Que sea feliz, eso es lo más importante en la vida. Yo busqué mi felicidad y tuve la suerte de venir al Real Madrid y de estar cinco años".

En la citada entrevista, Figo también ha sido preguntado por el actual momento en el que se encuentra el Barça. "El Barça el año pasado fue campeón y este año el entrenador ya no sigue, así que se ve que la estabilidad que hay... Un equipo top como el Barça necesita estabilidad deportiva, sobre todo ahora que dicen que la situación económica no es buena. El Barça es un equipo top mundial y la institución siempre queda, pero seguramente han cometido muchos errores de gasto y están como están. Deportivamente, no están siendo regulares, pero siempre hay que tenerle en cuenta y respetarlo", ha apuntado.

Una visión bastante diferente a la que tiene sobre el Real Madrid: "Le veo bien, creo que con más o menos dificultad resuelve sus partidos y lo mejor es que da la apariencia de que gana con facilidad. Tiene un equipo con calidad, joven, con hambre de títulos y con un gran entrenador. Creo que este año será campeón".