Nacho renovará hasta 2024 con el Madrid

Club y jugador han llegado a un acuerdo de renovación por un año más Nacho seguirá vistiendo la camiseta del Real Madrid pese a recibir ofertas de Inglaterra e Italia

Tras las especulaciones sobre una posible salida del club , Nacho Fernández renovará con el Real Madrid hasta 2024 y volverá a vestir la elástica blanca al menos una temporada más.

Así lo ha confirmado Fabrizio Romano en redes sociales, y es que el acuerdo entre club y jugador es total y tan sólo faltan unos días para que se haga oficial. El central jugará su decimosegunda temporada en el primer equipo madridista, pero lleva ya más de 20 años en el club sumando categorías inferiores. Toda una institución.

Nacho will sign new Real Madrid deal next week. Documents are ready, it's done and it will be sealed within 3/4 days. New deal will be valid until June 2024.



New deal will be valid until June 2024. pic.twitter.com/b2Mr7LVVTx