El mundo del fútbol no compra el relato del madridismo con Vinicius

El brasileño, decimoprimero en los premios 'The Best', quedó a años luz del 'top-3' con solo diez puntos En clave Real Madrid, Karim Benzema le pasó sobradamente por delante y en Brasil, Neymar se llevó los votos

Se había dicho que Vinicius era mejor que Mbappé. Que el brasileño estaba en la mesa de los grandes futbolistas del mundo. Por lo menos en el 'top-3'. Sin embargo, la FIFA no compró el relato del madridismo. Leo Messi ganó su segundo 'The Best', superando a Kylian Mbappé y Karim Benzema. Vinicius acabó decimoprimero.

Con tan solo diez puntos, el extremo del Real Madrid quedó muy lejos del 'top-3' del 'The Best'. De hecho, fue superado por Neymar, Achraf Hakimi, Julián Álvarez, Sadio Mané, Erling Haaland, Luka Modric, Kylian Mbappé y Leo Messi. Y empató con Kevin De Bruyne.

Neymar, el protagonista en Brasil

Como es sabido por todos, en el 'The Best' votan los capitanes de las selecciones, los seleccionadores y la prensa. En Brasil, se olvidaron totalmente de Vinicius. El protagonista fue Neymar. Thiago Silva y Tite eligieron al delantero del PSG en primera posición, seguido de Leo Messi y Karim Benzema (compañero de 'Vini' en el Real Madrid).

La prensa brasileña, que no votó a Neymar, se decantó por Leo Messi en primer lugar, Kylian Mbappé en el segundo y Karim Benzema en el tercero.

En Brasil se olvidaron de Vinicius y votaron a Neymar | Agencias

Olvidado también por los compañeros del Real Madrid

Luka Modric, capitán de Croacia, no votó a Vinicius. Sí lo hizo por Karim Benzema (como primero). David Alaba, capitán de Austria, tampoco lo hizo. Optó por Leo Messi en el primer puesto.

Vinicius fue elegido el mejor jugador del mundo en 2022 por únicamente tres personas: dos periodistas, representantes de Camerún e Islas Salomón y un futbolista, Mohamed Salah, delantero del Liverpool y capitán de Egipto.